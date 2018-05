Força Nacional chega a Minas e atua em rodovias do estado; veja vídeo

A Força Nacional de Segurança Pública chegou a Minas Gerais e já realiza as primeiras ações nas rodovias do estado. De acordo com o porta-voz da PM, major Flávio Santiago, o grupo age para manter a ordem no estado.

A chegada do grupo de oficiais foi flagrada pela equipe de reportagem do Estado de Minas. Eles vieram em oito caminhonetes e dois ônibus, com capacidade para 42 militares em cada exemplar do maior veículo. Segundo o major Santiago, A Força Nacional de Segurança Pública vai complementar as ações da PM.

Oficiais da Força Nacional chegaram em dois ônibus e oito caminhonetes em Minas Gerais e já atuam nas rodovias mineiras (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A primeira mobilização da Força Nacional aconteceu na BR-040, nas proximidades do Bairro Liberdade, em Ribeirão das Neves. “Uma ação pontual da Polícia Militar. Conforme nós falávamos: nós não permitiremos distúrbios sociais, distúrbios civis, balbúrdias e aproveitadores, que acabam entrando no direito de manifestação de outros”, descreveu o major.





No momento da ação, os suspeitos, que cobravam pedágio e furtavam pessoas que passavam pela via, jogaram pedras contra os policiais militares. Por isso, os oficiais empregaram o uso moderado da força.



A solicitação de atuação da Força Nacional, segundo o assessor da PM, partiu da Polícia Rodoviária Federal (PRF).