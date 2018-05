Governo anuncia acordo para suspender paralisação de caminhoneiros por 15 dias

Após sete horas de reunião entre governo e representantes dos caminhoneiros, o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) anunciou na noite desta quinta-feira, 24, em coletiva de imprensa, que houve acordo pela suspensão da greve por 15 dias. Nove das 11 entidades presentes aceitaram a proposta do Executivo, que prevê prazo de 30 dias de congelamento do preço do diesel. Esta era uma das principais demandas dos caminhoneiros, que queriam mais previsibilidade nos reajustes.



"Tivemos hoje um dia de consagração da categoria dos caminhoneiros porque atendemos a todos os pontos", diz Padilha. Questão do preço da gasolina, também em alta, ainda não foi tratada.