Governo de Minas cria gabinete de crise devido a greve dos caminhoneiros

Grupo está reunido na tarde desta quinta-feira (foto: Divulgação/Cedec)

A greve dos caminhoneiros provoca a interrupção das estradas e entregas de vários insumos, inclusive de produtos que atingem diretamente a população. Com intuito de tomar decisões rápidas e traçar estratégias de logísticas, o Governo de Minas Gerais criou um Gabinete de Crise que envolve todos os órgãos do estado.O gabinete já funciona desde quarta-feira à pedido do Governador Fernando Pimentel (PT). Representantes da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e das secretarias de Governo (Segov), de Saúde (SES-MG), de Transportes e Obras Públicas (Setop), de Educação (SEE), de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), e de Segurança Pública (Sesp), fazem parte do grupo.Várias decisões são tomadas pelo gabinete. A maioria delas envolvem os problemas de logística. Uma das preocupações, por exemplo, é com os hortifrútis, que não estão chegando as Centrais de Abastecimento de Minas Gerais (CeasaMinas). O Estado de Minas mostrou que devido a falta dos produtos o preço foi reajustado em até 140%, em média. Para isso, uma das estratégias pensadas, é a escolta de caminhões por parte da Polícia Militar.O gabinete vai continuar montado até o fim da greve, por isso, não há previsão para ser desmontado. Nesta quinta-feira, os órgãos estão reunidos para definir estratégias.