Houve arrefecimento no ritmo da atividade econômica, diz BC na ata do Copom

Brasília, 22 - A ata da reunião de maio do Comitê de Política Monetária (Copom) reconhece que tem "havido arrefecimento, na margem, no ritmo de atividade econômica". Para os diretores do Banco Central, esse movimento ocorre em meio a um processo de recuperação da atividade considerado "consistente, mas em ritmo gradual".



Diante dessa avaliação, os membros do Comitê entendem que, à medida que a economia se recupera, "a inflação tende a voltar gradualmente para a meta". E, diante dos níveis atuais de ociosidade na economia, eventuais "revisões marginais na intensidade da recuperação não levariam a revisões materiais na trajetória esperada para a inflação", cita o parágrafo 11.



Em outro trecho do documento, no parágrafo 2, os diretores do BC detalham a avaliação de que a economia continua operando com alto nível de ociosidade dos fatores de produção e cita como exemplos os baixos índices de utilização da capacidade da indústria e, principalmente, o desemprego.



Em seguida, no parágrafo 3, o documento volta a avaliar o cenário externo e diz que esse aspecto "tornou-se mais desafiador e apresentou volatilidade".



Ao repetir a avaliação de que o processo de normalização da política monetária em economias centrais produziu ajustes nos mercados financeiros, o documento cita que, como resultado, "houve redução do apetite ao risco em relação a economias emergentes".



