Guardia cita saída da recessão, mas admite queda em perspectivas de crescimento

Brasília, 21 - O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, disse nesta segunda-feira, 21, que o Brasil deixou para trás a maior recessão da história, mas admitiu que as perspectivas de crescimento do PIB para este ano têm caído.



"Começamos o ano com as expectativas de mercado apontando para um crescimento de 3%, e agora muitos analistas apontam para um crescimento de 2,5%. Mas precisamos enfatizar que o investimento está crescendo com força", afirmou, em teleconferência com a imprensa internacional.



Guardia ressaltou que o emprego demora mais a reagir, mas o País já está criando novas vagas formais. "A mensagem principal é que o Brasil está crescendo. Queremos continuar crescendo e para isso vamos seguir com a agenda de reformas", completou.



Para o ministro, se as reformas forem aprovadas, o Brasil terá um ritmo maior de crescimento. "Esse é a única alternativa consistente e sustentável para continuar crescendo e reduzir o desemprego. Estamos indo na direção certa", concluiu.



(Eduardo Rodrigues e Lorenna Rodrigues)