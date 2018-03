CNI: com agenda Legislativa da indústria aprovada, PIB cresce 4% a partir de 2023

Brasília, 20 - O presidente da Confederação Nacional das Indústrias (CNI), Robson de Andrade, apresentou nesta terça-feira, 20, a chamada "Agenda Legislativa da Indústria". O documento lista 129 propostas em tramitação no Congresso Nacional que, se aprovadas, poderão fazer o PIB nacional crescer 4% e o PIB per capita, 3,5%, a partir 2023, nos cálculos da CNI.



Dessa pauta, a entidade elencou o que chama de "pauta mínima", composta por temas que considera "mais urgentes" para serem aprovadas. Entre as propostas, estão projetos como o que cria uma nova lei de Licitações, o que estabelece um Marco Legal das Agências Reguladoras e o projeto que altera as regras de licenciamento ambiental.



"Apresentamos à sociedade uma detalhada agenda de propostas e ações que, se forem adotadas, o PIB brasileiro crescerá 4%, e o PIB per capita aumentará 3,5%, na média anual, a partir de 2023. Significa dizer que a renda anual dos brasileiros dobraria em 24 anos, passando dos atuais 14 mil dólares para 30 mil dólares em 2040", afirmou Andrade.



(Igor Gadelha)