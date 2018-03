Alta do PIB de 2018 cai de 2,87% para 2,83%, projeta Focus

Brasília, 19 - O mercado financeiro alterou suas projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2018. A expectativa de alta para o PIB este ano passou de 2,87% para 2,83% no Relatório de Mercado Focus divulgado nesta segunda-feira, 19. Há um mês, a perspectiva estava em 2,80%. Para 2019, o mercado manteve a previsão de alta do PIB, de 3,00% pela sétima semana consecutiva.



O Banco Central atualizou suas projeções para o PIB no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) divulgado em dezembro. Para 2018, a estimativa é de 2,6%. Segundo o IBGE, o crescimento do PIB brasileiro em 2017 foi de 1,0%.



No Focus agora divulgado, a projeção para a produção industrial de 2018 passou de avanço de 3,97% para alta de 3,98%. Há um mês, estava em 3,51%. No caso de 2019, a estimativa de crescimento da produção industrial continuou em 3,50%, ante 3,20% de quatro semanas antes.



No boletim desta segunda, a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB para 2018 seguiu 55,00%. Há um mês, estava em 55,30%. Para 2019, a expectativa no boletim Focus continuou em 57,60%, ante 57,70% de um mês atrás.



(Lorenna Rodrigues)