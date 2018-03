Serviços prestados às famílias caem 0,6% em janeiro ante dezembro, aponta IBGE

Rio, 16 - O setor de serviços registrou quedas disseminadas entre as atividades pesquisadas na passagem de dezembro de 2017 para janeiro de 2018, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgadas nesta sexta-feira, 16, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Os serviços prestados às famílias recuaram 0,6% em janeiro ante dezembro de 2017; os serviços de informação e comunicação caíram 0,2%; serviços profissionais e administrativos encolheram 1,4%; e transportes e correio tiveram uma perda de 3,0%.



"Foram os serviços de transportes que puxaram essa queda nos serviços em janeiro, porque recuaram 3,0%", apontou Rodrigo Lobo, analista da Coordenação de Serviços e Comércio do IBGE.



O único segmento a escapar do vermelho foi o de outros serviços, que avançou 3,8% em janeiro ante dezembro. "Foram corretores e agentes de seguro e a atividade auxiliar dos serviços financeiros, que inclui operações de cartões de débito e caixas eletrônicos", exemplificou Lobo.



O agregado especial das Atividades turísticas apresentou elevação de 0,3% na passagem de dezembro para janeiro, a terceira taxa positiva seguida, acumulando um ganho de 3,3% no período.



(Daniela Amorim)