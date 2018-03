Tesouro cria grupo para analisar estoque da Dívida Pública Federal

Brasília, 13 - A secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, criou um grupo de trabalho que terá como tarefas analisar a unificação das metodologias de apuração do estoque da Dívida Pública Federal (TIR e apropriação) e definir a contabilização dos encargos negativos - sempre levando em consideração implicações orçamentárias, financeiras, patrimoniais, legais, fiscais e operacionais.



Composto por subsecretários e coordenadores de área do Tesouro Nacional, o grupo terá 180 dias para apresentar relatório com as propostas. Se necessário, o prazo de conclusão dos trabalhos poderá ser prorrogado por mais 90 dias.



A criação do grupo está formalizada em portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU).



(Luci Ribeiro)