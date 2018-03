Álbum de figurinhas da Copa será apresentado hoje e lançado na 5ª feira

Bancas já têm reservas feitas por clientes (foto: Panini/Divulgação)

– Se há uma lembrança que o brasileiro gosta de guardar em ano de Copa do Mundo é o álbum de figurinhas. A Panini, que detém os direitos no Brasil para o Mundial da Rússia, fez nos últimos dias uma espécie de “esquenta” no seu site com a opção de compra on-line de três opções de kits. A apresentação oficial da versão 2018 do álbum acontece hoje, mas a previsão é que os livros só comecem a chegar às bancas a partir da segunda quinzena do mês.Antes mesmo de o álbum da Copa com as 32 seleções começar a ser oficialmente distribuído, as bancas de jornal já têm sentido o aumento do número de interessados em busca de informações sobre a edição deste ano. Os mais ansiosos preferiram fazer reservas para garantir que estarão com o produto em mãos assim que o primeiro lote for distribuído. Na central de atendimento da Panini, o interesse não é diferente. Segundo informação da empresa, “a procura é grande e só vai aumentar a partir de agora”.Ao todo, de acordo com imagens divulgadas na internet, serão 682 cards, sendo que 50 deles se enquadram na categoria “especiais.” Na loja on-line da Panini, ainda não é possível comprar os pacotes avulsos de cards – cada um virá com cinco unidades.Para a edição 2018 do álbum, serão oferecidas algumas opções de kit, como o livro ilustrado com capa dura mais 12 envelopes (R$ 49,90), a alternativa com capa feita com papel cartão e os mesmos 12 envelopes (R$ 31,60), ou apenas o álbum na modalidade papel cartão por R$ 7,90. Há ainda o chamado kit premium, composto por um álbum com capa dura, 10 envelopes e um pôster da Seleção Brasileira de futebol, vendido por R$ 35,91.De acordo com a empresa, a data oficial de lançamento é 15 de março. Ou seja, quem comprar agora pela loja virtual da empresa vai precisar esperar mais alguns dias para ter o produto em mãos. A informação não é confirmada pela Panini, mas comenta-se que, assim como aconteceu em mundiais anteriores, os álbuns (acompanhados de um pacote de figurinhas) também poderão ser distribuídos gratuitamente na edição de jornais diários do dia 18.Além da venda antecipada na loja virtual, neste ano a Panini lançou um site, o Escalômetro (www.escalometro.com.br), que permite fazer a escalação da Seleção Brasileira. Para tornar a promoção mais atraente, a empresa está sorteando smartphones. Os participantes que acertarem 100% dos jogadores escolhidos para compor a equipe do técnico Tite vão concorrer em 25 de maio a uma smart TV de 55 polegadas. Ao todo, a promoção terá 106 prêmios.Como aconteceu em Copas anteriores, pode ser que os nomes escalados por Tite não sejam os mesmos que estão nas figurinhas, já que o álbum será lançado agora e a divulgação da lista do treinador só em maio. “Com este espaço de tempo, corremos o risco de incluir jogadores que não farão parte da escalação oficial, pois nossa lista é definida com cerca de seis meses de antecedência”, disse José Martins, presidente da Panini, por meio de nota. “Pensando nisso, desenvolvemos o Escalômetro para os colecionadores se divertirem testando seu palpite e ainda concorrerem a prêmios. O que queremos, independentemente de acertarmos ou não, é torcer para que os jogadores que estarão na Rússia tragam o hexa para o Brasil.”Outra diferença entre a publicação da Panini e a escalação real é que no álbum de figurinhas o espaço é para apenas 18 jogadores por Seleção, enquanto que a escalação oficial é com 23 nomes. Para aumentar a interação, a plataforma on-line permite formar a chamada “Seleção da Galera”. Dessa forma, será possível saber os índices de acerto dos fãs.Até os jornalistas especializados foram incluídos na interação com o site. Eles têm um campo exclusivo, chamado de “Seleção dos Especialistas”, onde também poderão fazer sua escalação e compará-la com a de outros colegas de profissão.Como em todo ano de Copa do Mundo, nos últimos dias começaram a aparecer na internet algumas imagens de figurinhas que farão parte do álbum deste ano. Por meio de sua conta no Twitter, o @FootieCardsStickers publicou o que seriam os cards com as fotos de Neymar, Douglas Neto e do português Cristiano Ronaldo. Em outro tuíte aparecem as figurinhas de Daniel Alves, Marcelo e Thiago Silva.