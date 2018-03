BNDES fecha série de audiências de distribuidoras e prepara leilão para abril

Rio, 08 - O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) realizou na quarta-feira, 7, a audiência pública para privatização da Companhia Energética de Alagoas (Ceal), que havia sido suspensa no dia 27 de fevereiro após manifestantes invadirem o auditório onde seria realizado o evento. De acordo com o BNDES, apesar de novas manifestações lideradas pelo Sindicato dos Urbanitários de Alagoas na quarta, que precisaram ser contidas pela polícia militar, a audiência foi realizada com êxito.



Com a Ceal foi encerrada a série de seis audiências públicas das distribuidoras da Eletrobras do Norte/Nordeste em processo de desestatização (Ceron, Boa Vista Energia, Amazonas Energia, Cepisa e Eletroacre).



Em até 15 dias úteis, serão publicados os editais das seis distribuidoras e os leilões acontecerão em um único dia, na B3 (antiga BM&FBovespa), em São Paulo, com previsão para o final de abril, informou o banco. Se as distribuidoras não forem privatizadas até junho deste ano serão liquidadas.



O preço mínimo das distribuidoras será de R$ 50 mil, mas os ganhadores dos ativos terão que assumir o compromisso de aporte financeiro de R$ 2,4 bilhões.



(Denise Luna)