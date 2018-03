ANP recebe 20 inscrições de empresas para participação na 15ª rodada

Rio, 05 - A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) recebeu 20 inscrições de empresas para participação na 15ª Rodada, 17 para concorrer por blocos marítimos e quatro, para blocos terrestres. A Petrobras está habilitada a participar das duas disputas. Na semana passada, 14 já tinham sido aprovadas. Hoje, foram mais seis - CNOCC, Ecopetrol, Petrogal, Queiroz Galvão, Statoil e Wintershall.



Além delas, foram habilitadas a participar da concorrência por blocos marítimos a BP, Chevron, Exxomobil, Murphy, Petronas, Premier Oil, QPI, Repsol, Shell e Total. Para a disputa de áreas em terra, estão habilitadas a Cobra, Parnaíba, Rosneft e Petrobras. A brasileira Ouro Petro teve a inscrição reprovada por falta de documentos e por não ter pagado taxa de participação.



"Cumpridas as exigências estabelecidas no edital, e tendo a inscrição julgada e aprovada pela Comissão Especial de Licitação, a empresa poderá apresentar ofertas somente para os blocos localizados nos setores para os quais tenha efetuado o pagamento de taxa de participação e aportado garantia de oferta", informou a ANP em nota.



Ao todo, serão oferecidos 70 blocos nas bacias sedimentares marítimas do Ceará, Potiguar, Sergipe-Alagoas, Campos e Santos e nas bacias terrestres do Parnaíba e do Paraná, totalizando 95,5 mil km2 de área. A oferta de áreas em mar e em terra ocorrerá separadamente pela primeira vez.



(Fernanda Nunes)