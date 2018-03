Empresa de BH oferece curso para quem deseja operar na bolsa de valores

(foto: CRIS FAGA/FOX PRESS PHOTO/ESTADAO CONTEUDO SP )

Operar na bolsa de valores para obter maior rendimento com o dinheiro economizado é um desafio para muitas pessoas no Brasil. Esse desafio se dá pelo fato de o poupador brasileiro desconhecer o funcionamento do mercado financeiro, principalmente de renda variável. Uma solução pra isso pode ser a opção de cursos que ensinam como atuar.A falta de segurança, causada pelo desconhecimento da forma como os negócios ocorrem, faz com que muitas pessoas se afastem. Para Pedro H. Rabelo, CEO da WM Manhattan, investir na capacitação pode ser a oportunidade de muitos que se interessam pela área torná-la sua fonte de renda.A empresa mineira criou cursos presenciais e online para interessados em operar na bolsa de valores de forma profissional, competindo com grandes instituições financeiras e fundos de investimento. Nossa capacitação permite que pessoas físicas se tornem traders e passem a operar na bolsa de valores como profissionais, podendo viver a partir das negociações. Temos o sonho de profissionalizar este mercado.”, explica Pedro.Desde a abertura, a WM Manhattan já negociou mais R$ 500 milhões reais em ações e 200 mil contratos de mini-dólar (acordos de compra ou venda de moeda norte-americana em um prazo no futuro, por um preço previamente estabelecido) transacionados por dia.A empresa, que iniciou as operações em uma pequena sala, já conta com grande estrutura, um andar inteiro no bairro Belvedere, região sul de Belo Horizonte. Atualmente, 40 traders profissionais operam na sede da WM na capital mineira e 120 traders operam em todo o mundo. Mais de 350 traders foram capacitados e a empresa pretende atingir 700 traders em sua base até o final deste ano.Segundo a empresa, os cursos ensinam as particularidades dos ativos negociados na bolsa; gestão de risco; estratégias; psicologia do mercado e conceitos macro fundamentados. O treinamento é personalizado: de acordo com perfil do investidor, capital disponível e grau de exposição ao risco. “Toda evolução é acompanhada por traders profissionais”, esclarece Pedro H Rabelo.Quem se interessar pode investir em planos de capacitação oferecidos pela WM Manhattan que têm a duração de um ano com investimento a partir de 99 reais mensais.