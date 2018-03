Grupo que controla Peugeot e Citröen diz que 2018 será o ano do 'cliente final'

São Paulo, 01 - O grupo PSA, que controla as marcas francesas Peugeot e Citröen, acredita que o mercado de veículos no Brasil em 2018 será marcado por uma maior participação do consumidor pessoa física, ao contrário do que ocorreu em 2017, quando as vendas para clientes pessoa jurídica tiveram crescimento mais acentuado.



A previsão foi feita pelo diretor financeiro do grupo para América Latina, Gustavo Soloaga, que chamou o consumidor pessoa física de "cliente final". A Fenabrave, entidade que faz o balanço de vendas do setor a cada mês, chama este tipo de venda de "varejo". A venda "direta" é a que se faz para empresas, como locadoras e frotistas em geral.



O executivo disse que, quando o setor sai de períodos de queda, como ocorreu em 2017, é normal que a retomada seja puxada por clientes corporativos. Agora, com juros mais baixos e a economia se recuperando, espera-se que o consumidor pessoa física volte a impulsionar as vendas, ele disse.



"Além disso, quando falamos com os bancos, a primeira coisa que dizem é que, com os juros mais baixos e a liberação de saques do FGTS, isso gerou uma redução das dívidas das pessoas, que voltaram a ter condição de tomar crédito", disse.



O executivo afirmou que o grupo espera que o mercado brasileiro cresça em torno de 10% em 2018, com a PSA seguindo o mesmo ritmo. Ele também disse que a empresa permanece tendo prejuízos no Brasil e que espera voltar a ter lucros somente em 2019.



(André Ítalo Rocha)