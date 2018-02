Professores de São Paulo realizam ato contra reforma da Previdência

São Paulo, 19 - O sindicato municipal dos professores de São Paulo (Simpeem) realiza nesta segunda-feira, 19, uma manifestação contra a reforma da Previdência na capital paulista. O ato, deve ocorrer no viaduto do Chá, próximo à sede da prefeitura, às 14 horas.



Os professores também vão protestar contra o projeto de reforma da Previdência municipal da cidade.



À coluna da jornalista Sonia Racy, do jornal O Estado de S. Paulo, o secretário da Fazenda da capital, Caio Megale, afirmou que o projeto prevê um aumento na alíquota normal de contribuição previdenciária dos servidores dos atuais 11% para 14%, além de uma alíquota suplementar e progressiva da qual estará isento quem recebe até R$ 1.130, mas que chega a 5% para os que receberem acima dos R$ 5.600.



O projeto, que afeta tanto os funcionários ativos quanto os inativos, está na Câmara Municipal.



(Marcelo Osakabe)