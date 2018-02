Valor médio do GLP para botijão de gás de cozinha é de R$ 23,16, diz Petrobras

Rio, 19 - A Petrobras informou que passará também a divulgar o preço médio do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) residencial referente ao botijão de 13 quilos (gás de cozinha). Segundo a Petrobras, atualmente o preço desse produto está em R$ 23,16 por botijão na refinaria.



Em janeiro, a Petrobras passou a divulgação do gás de cozinha de mensal para trimestral, com o objetivo de reduzir a volatilidade do preço do produto - que assim como a gasolina e o diesel acompanha os preços internacionais do petróleo.



Segundo a Petrobras, a referência continua a ser o preço do butano e propano comercializado no mercado europeu acrescido de margem de 5%.



O combustível passou a ser ajustado mensalmente a partir de junho de 2017, quando foi implementada uma nova política de preços pela Petrobrás.



Entre 2007 e 2014, o preço do gás para botijão ficou congelado - essa foi uma das medidas adotadas pelo governo do PT para conter a inflação.



(Denise Luna)