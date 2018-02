Secretários de Fazenda discutem fundo para previdência com técnicos da Câmara

Brasília, 15 - Secretários estaduais de Fazenda se reuniram na manhã desta quinta-feira, 15, com técnicos da Câmara dos Deputados para discutir proposta de criação de fundo de ativos para ajudar sistemas previdenciários estaduais. O encontro, que estava marcado para 14 horas, foi antecipado e aconteceu sem a presença do presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que, na hora da reunião, estava reunido com o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun (MDB). O projeto do fundo foi articulado por Maia e pelo governo, na esperança de ter como contrapartida o esforço dos governadores em busca de apoio para a reforma da Previdência.



(Igor Gadelha)