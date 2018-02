Mercado projeta alta de 1,01% para o PIB em 2017, indica Focus do BC

Brasília - Os economistas do mercado financeiro projetam uma alta de 1,01% para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2017, conforme o Sistema de Expectativas de Mercado do relatório Focus, atualizado na manhã desta quarta-feira, 14. O percentual é igual ao verificado na semana passada.



O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgará o dado oficial do PIB de 2017 apenas em março deste ano.