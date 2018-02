Superávit comercial em 2018 passa de US$ 54,04 bi para US$ 54,50 bi na Focus

Brasília - Os economistas do mercado financeiro alteraram suas projeções para a balança comercial em 2018 na pesquisa Focus do Banco Central. A estimativa de superávit comercial este ano subiu de US$ 54,04 bilhões para US$ 54,50 bilhões da última semana para esta, ante US$ 53,00 bilhões de um mês antes. Para 2019, a estimativa de superávit seguiu em US$ 45,00 bilhões, mesmo valor de um mês antes.





Na estimativa mais recente do BC, atualizada na Nota do Setor Externo divulgada em dezembro, o saldo positivo de 2018 ficará em US$ 59,0 bilhões.No caso da conta corrente, as previsões contidas no Focus para 2018 passaram de déficit de US$ 27,00 bilhões para déficit de US$ 26,60 bilhões. Há um mês, o déficit estimado era de US$ 28,35 bilhões. A estimativa do BC para o déficit em conta em 2018 é de US$ 18,4 bilhões.O mercado alterou a projeção de rombo nas contas externas em 2019, de US$ 39,70 bilhões para US$ 38,50 bilhões. Um mês atrás, o rombo projetado era de US$ 40,00 bilhões.Para os analistas consultados semanalmente pelo BC, o ingresso de Investimento Direto no País (IDP) será mais do que suficiente para cobrir o resultado deficitário, tanto em 2018 quanto em 2019. A mediana das previsões para o IDP este ano seguiu em US$ 80,00 bilhões. Há um mês, estava no mesmo patamar. A projeção atual do BC para 2018 também é de IDP de US$ 80,00 bilhões.Para 2019, a perspectiva de volume de entradas de investimento direto, de acordo com o Focus, seguiu em US$ 80,00 bilhões. Há quatro semanas, o valor projetado era o mesmo.