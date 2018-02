Tomate sobe 66% e cesta básica volta a custar mais de R$ 400 em BH

Puxada pelo aumento do preço do tomate, banana-prata e batata-inglesa, o valor da cesta básica em Belo Horizonte voltou a ultrapassar a marca dos R$ 400 no mês de janeiro.De acordo com levantamento do Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais (Ipead/UFMG), divulgado nesta quartata-feira (7), o custo da cesta básica subiu 5,58% entre dezembro de 2017 e janeiro de 2018. No final do ano passado a cesta custava R$ 383,22, já no primeiro mês do ano o valor subiu para R$ 404,60.Apesar do aumento no custo de vários alimentos, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para o mês de janeiro foi o mais baixo dos últimos três anos na capital mineira, ficando em 1,70% ao mês. Somados os últimos 12 meses o índice ficou em 3,44%.A inflação em janeiro é normalmente a mais alta registrada no ano, uma vez que são considerados os reajustes de vários impostos que começam a valer no início do ano.“É um reflexo dos aumentos concentrados no IPTU, no IPVA, em gastos com materiais escolares, entre outros gastos. O primeiro mês é o mais pesado para os consumidores”, explica Thaíse Martins, coordenadora de Pesquisa e Desenvolvimento do Ipead/UFMG.Os alimentos in natura tiveram alta de 10,82% em relação ao mês de dezembro. O destaque negativo foi o tomate, que teve alta de 66%, seguido da banana-prata, 36%, e da batata-inglesa, 16%.“Os aumentos em alguns alimentos específicos acontecem por interferências climáticas, muita chuva em alguns estados e período de entre safra. Com pouco produto disponível o preço subiu de forma incomum”, avalia Thaíse.O grupo de despesas pessoais teve um peso ainda maior na inflação de janeiro, com destaque para o aumento de 27,71% no custo para as excursões. Outro gasto que pesou para os consumidores belo-horizontinos no início de 2018 foi a gasolina, que aumentou 5,72% em relação a dezembro.Os pesquisadores do Ipead avaliaram como os consumidores se planejaram com os gastos com os materiais escolares semanas antes do início do ano letivos nas escolas.Dentre os entrevistados, 80% afirmaram que pretendiam adotar alguma estratégia para economizar na hora da compra. As estratégias mais citadas para reduzir os gastos com materiais foram pesquisar preços em diferentes estabelecimentos (100%), reutilizar material escolar do ano anterior (86,25%) e substituir as marcas mais caras por preços mais em conta.O levantamento demonstra que o período de crise deixou lições para os consumidores da capital, que estão cada vez mais atentos às pesquisas de preços e adotando estratégias para economizar sempre que possível.“As compras desnecessárias estão deixando de acontecer ou sendo adiadas, com os consumidores se planejando melhor. Na compra do material escolar, por exemplo, a pesquisa mostra que estão adotando preferencialmente a opção do pagamento à vista e houve queda nas compras parceladas de cartão de crédito. Ou seja, o consumidor está mais atento, buscando negociar descontos e pagando à vista sempre que possível”, afirma.O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) alcançou um patamar de 38 pontos, aumento de 2,3% em relação a dezembro. Abaixo de 50 pontos o índice é considerado como sinal de que os consumidores estão pessimistas.“Esse é o maior patamar do ICC desde abril de 2015. Apesar de ainda ser um cenário de pessimismo, o consumidor está retomando a confiança na situação e no cenário econômico do país”, avalia Thaíse.