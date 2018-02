Governo de Minas anuncia concurso para delegado da Polícia Civil para delegacias do interior

O governo de Minas publicou nesta quarta-feira edital de concurso que pretende preencher 76 vagas de delegado substituto da Polícia Civil. As vagas são para as delegacias regionais localizadas em cidades do interior do estado. As inscrições começam a partir das 9h de 16 de abril deste ano e se encerram em 15 de maio, às 23h.





A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com regime estatutário. O salário inicial para o cargo é de R$ 11.475,57. Conforme o edital, ficam reservadas oito vagas a pessoas com deficiência, o equivalente ao percentual de 10% do total de vagas oferecidas.Ainda segundo o documento, se não houver candidatos com deficiência aprovados ou se o número de pessoas com deficiência habilitadas for inferior ao número de vagas reservadas, essas poderão ser preenchidas por candidatos sem deficiência, seguindo-se a ordem de classificação.Além, da aprovação no certame, são requisitos para ingressar no cargo o título de bacharel em Direito, a idade mínima de 18 anos (completados até a data da posse), ser brasileiro nato ou naturalizado, estar em dia com as obrigações eleitorais (em caso de candidato do sexo masculino, também com as militares) e estar em pleno exercício dos direitos civis e políticos.As bancas examinadoras serão a Fundação Mariana Resende Costa (Fumarc) e a Academia de Polícia Civil de Minas Gerais (Acadepol).Ainda de acordo com o edital, as inscrições deverão ser realizadas exclusivamente por meio da internet nos endereços eletrônicos: acadepol.policiacivil.mg.gov.br O valor de inscrição no concurso é de R$ 212, recolhido por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE).