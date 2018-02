TCE libera retomada do concurso da Emater-MG

O concurso público da Emater-MG será retomado, depois de suspenso desde 2016 pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE), ao considerar que não havia vagas no quadro funcional da instituição. Porém, o TCE agora autorizou o relançamento do edital, depois da aprovação, em dezembro de 2017, do Projeto de Lei nº 4.851/2017, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), que criou o Quadro de Pessoal e Vagas para a Emater-MG.



Liberação do concurso foi anunciada pelo governo estadual, por meio do secretário de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), Helvécio Magalhães. “Com total apoio do governo do estado, a realização do concurso fortalecerá ainda mais a Emater-MG, fomentando a agricultura mineira para a geração de resultado. A atividade é uma tradição de Minas Gerais e estamos avançando muito nesse sentido”, informou Magalhães.



Com 69 anos de existência, a Emater-MG está presente em 90% dos municípios do estado e oferece assistência técnica a cerca de 400 mil agricultores familiares. Para garantir a qualidade dos serviços prestados, os técnicos realizam atendimento junto aos produtores rurais em oito esferas: agroecologia; comercialização e gestão; cadeia de valor da bovinocultura; cadeia de valor do café; inclusão rural e sucessão na agricultura familiar; produção de frutas, olericultura e pequenos animais; e segurança hídrica e sustentabilidade ambiental.