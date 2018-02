Dia do Consumidor tem intenção de gasto de R$ 690, aponta pesquisa do Google

São Paulo, 05 - Ainda pouco conhecida pelos consumidores, a data promocional do Dia do Consumidor tem um gasto médio esperado de R$ 690 por compra, segundo pesquisa realizada pelo Google. O dia 15 de março foi adotado como uma data de promoções no comércio eletrônico para estimular as vendas do primeiro semestre e, em 2017, atingiu faturamento de R$ 265 milhões de acordo com a empresa especializada Ebit.



Pesquisa com 821 pessoas identificou que menos de um terço conhecia o Dia do Consumidor. Apesar disso, ao serem apresentados à data, 81% disseram ter interesse em comprar. O estudo considera que esse interesse pode indicar o crescimento da relevância da data promocional no futuro.



O baixo conhecimento sobre o evento era também o que acontecia com a Black Friday há alguns anos: em 2014, 27% das pessoas dizia conhecer a data promocional de novembro, mas no ano seguinte esse indicador já havia subido para 56%.



Embora três a cada dez consumidores tenham dito que pretendem gastar até R$ 100 nas compras nas promoções de março, há um grupo disposto a gastos mais elevados. Uma parcela de 15% dos entrevistados espera gastar mais de R$ 500 e menos de R$ 1 mil. Outros 15% dizem considerar gastos de até R$ 2 mil.



De acordo com o estudo, roupas e calçados são as categorias com maior intenção de compra: até 62% dizem que esperariam pela promoção do Dia do Consumidor para comprar. Apesar disso, a pesquisa considera que é possível esperar também um aumento do interesse por televisores, uma vez que a realização da Copa do Mundo de futebol em 2018 deve servir de chamariz para a categoria.



(Dayanne Sousa)