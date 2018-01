Belo Horizonte fechou mais de 5.400 vagas de trabalho só em dezembro, aponta Caged

(foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Pres)

País

Belo Horizonte fechou o ano de 2017 com quase 3.100 postos de trabalho a menos segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego.O levantamento mostra que a capital teve 370.923 admissões contra 374.022 demissões, variação negativa de 0,34%. O último mês apresentou cenário ainda pior, com fechamento de 5.490 postos, o que corresponde a 0,61% a menos de vagas.Em relação a Minas Gerais, o saldo em dezembro também foi negativo com fechamento de 36.446 vagas, variação negativa de 0,92%. Apesar disso, quando levado em consideração todo o ano, a balança ficou positiva em 24.296 postos de trabalho. Ao todo, foram 16.671.895 admissões e 1.647.599 demissões.Na mesma tendência apurada em todo o país, a construção civil foi o setor com o maior percentual de demissões ao longo de 2017, foram 7.260 demissões, deixando a variação negativa de 2,69%. Na sequência, as vagas na administração pública ficaram 2% menores, a indústria extrativa mineral 1,88 menor e a indústria de transformação 1,58 negativa.O Brasil encerrou o mês de dezembro com o fechamento de 328.539 vagas de emprego formal em dezembro. Esse é o segundo mês seguido de fechamento de vagas. Com o número, o ano de 2017 encerrou com fechamento líquido de 20.832 vagas.O dado divulgado na manhã desta sexta inclui contratos firmados já sob as novas modalidades previstas na reforma trabalhista, como a jornada intermitente e a jornada parcial. As regras começaram a vigorar em novembro do ano passado.O resultado mensal negativo foi puxado pela indústria da transformação, que fechou 110.255 postos formais em dezembro. Também tiveram desempenhos negativos os setores de construção civil (-52.157), agropecuária (-44.339), serviços (-107.535), administração pública (-16.400), indústria extrativa mineral (-2.330) e os serviços de utilidade pública (-1.808).O único setor com geração de vagas foi o comércio, que abriu 6.285 postos em dezembro.