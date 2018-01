Liquidações em shoppings de BH têm desconto de até 70%

Procon de BH alerta consumidor para comparar preços e conferir as condições da compra antes de comprometer o dinheiro nas ofertas (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press )

Janeiro traz, além do cheiro e gosto das férias, as promoções que investem tudo para fisgar o consumidor nos shoppings centers. Em Belo Horizonte, os anúncios de preços atrativos já começaram e prometem se estender até a véspera do carnaval.





No vale-tudo, surge, inclusive, bloco carnavalesco para promover uma espécie de “folia dos preços baixos”. Os descontos alcançam cerca de 70% em algumas lojas e os produtos vão de roupas a eletroeletrônicos, acessórios, como óculos de sol, e lancheiras.

O período de ofertas tem a cada ano ganhado mais espaço e dedicação dos centros de compras da capital. “O consumidor já tem alguns momentos na cabeça para comprar. Ele já espera a Black Friday para comprar; no Natal compra para presentar e há também este momento em que os consumidores sabem que existem as liquidações”, afirmou Marcelo Portela, gerente de marketing do Pátio Savassi.



O centro de compras, administrado pela Multiplan, assim como o BH Shopping e o Diamond Mall, fazem liquidação de amanhã a domingo.





Ainda de acordo com Marcelo Portela, os lojistas que aderiram ao período de promoções esperam zerar os estoques que sobraram das vendas de fim de ano e da coleção primavera/verão para renovar as pratilheiras para a nova estação.



“Cerca de 70% das lojas estão com promoções agressivas de 60% a 70%”, afirma. Há shopping que também está investindo em trazer o clima de carnaval que já toma conta de Belo Horizonte para criar clima para as compras e baixar os preços.

Foi escalado um bloco que pretende distrair e animar as crianças no sábado de pré-carnaval.



Segundo a gerente de marketing do Shopping Cidade, Carolina Vaz, o centro de compras concentra suas ações sempre próximo a festa de Momo para criar a identificação do consumidor com a data, mas, desde que o mês começou várias lojas já estão praticando ofertas. “É uma grande oportunidade para acompanhar a baixa dos preços”, diz a gerente.



O centro de compras espera crescimento de 8% nas vendas no período e 15% a mais de público. As promoções vão do dia 31 a 4 de fevereiro. As promoções não estão concentradas apenas nos centros de compras da Região Centro-Sul. O shopping Estação, em Venda Nova, programa descontos de até 70% nos preços. Lá, a semana de ofertas ocorre entre 1º e 4 de fevereiro.



Nos shoppings Del Rey, Boulevard e no Minas Shopping, as promoções ocorreram no começo dos mês, mas várias lojas ainda estão com produtos em oferta. No caso do Boulevard, o mall contabilizou aumento de 6% no fluxo de pessoas durante os quatro dias de promoção.



Entre os produtos que podem ser comprados com desconto está, por exemplo, vestido estampado de grife que normalmente é vendido por R$ 800 e durante a promoção pode ser adquirido por R$ 299,99.



Uma camiseta de malha masculina de outra marca famosa teve seu preço alterado de R$ 247 para R$ 87, representando 67% de desconto. Para a casa, travesseiros podem ser comprados, de R$ 199, por R$ 92 , 54% de desconto. E para a volta às aulas, uma mochila Paul Frank Costas é vendida com 44% de desconto, de R$179,90 por R$99,90.



Cuidados





Aproveitar as promoções é bom, mas é preciso de cautela, como alerta o Procon de Belo Horizone. Entre as dicas dadas pela entidade de proteção e defesa do consumidor, está a verificação do prazo de troca da mercadoria, que deve ser informado. O cliente deve ficar atento aos preços praticados, tendo informação prévia dos valores, para constatar se realmente está sendo concedido o desconto anunciado.



É preciso também comparar os preços entre diversos estabelecimentos, conferir as condições de pagamento e o prazo de entrega dos produtos.



Os direitos do consumidor permanecem os mesmos nas promoções: o comprador dispõe de 30 dias para reclamar de defeitos, em caso de produtos não duráveis, e 90 dias, produtos duráveis – por exemplo, geladeiras, televisores, máquinas de lavar, computadores, entre outros.



Nas compras efetuadas pela internet, por telefone ou por outro sistema fora das lojas físicas, em caso de desistência, a mercadoria poderá ser devolvida no prazo de sete dias depois do recebimento.

SEMPRE ALERTA



Pesquise e compare os preços

Os direitos não mudam nas promoções. Se houver defeito, o prazo para reclamar é de 30 dias em caso de bens não duráveis e 90 dias, os duráveis, como geladeiras, televisores, máquinas de lavar e computadores

As informações devem ser claras e adequadas sobre produtos, serviços, preços e condições de pagamento, incluindo valor de parcelamentos, taxas de juros e outros acréscimos que vierem a incidir sobre a compra