McDonald's anuncia 15 mil vagas para jovens em 2018

(foto: McDonalds/Divulgação )

Reconhecida como porta de entrada para jovens de primeiro emprego, a rede McDonald's acaba de anunciar a expectativa de 15 mil vagas para 2018. Desse total, 1.000 vagas já estão disponíveis para jovens entre 16 e 25 anos que estejam cursando ou concluído o ensino médio. Somente no ano passado, o McDonald's gerou 14 mil empregos e a expectativa para os próximos dois anos é abrir 65 mil vagas.Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a população desocupada do país é de 12,6 milhões de pessoas. Desse total, cerca de 30% são jovens – a maior taxa dos últimos 27 anos e o dobro da média internacional, de acordo com informações da OIT (Organização Internacional do Trabalho).



"O McDonald's está e sempre estará de portas abertas para o jovem. Esteja ele em busca de seu primeiro emprego ou não. Tenha ele experiência no setor ou não. Estamos dispostos a investir para desenvolvê-los e prepará-los para ocupar novas posições em nossa companhia ou para sair em busca de outras oportunidades no mercado de trabalho", explica David Grinberg, diretor de Comunicação Corporativa do McDonald's.



Nos mais de 900 restaurantes da marca no Brasil, 90% dos funcionários, o equivalente a 22 mil pessoas, têm entre 16 e 25 anos. Metade deles estão em sua primeira experiência profissional.



Comandando um restaurante aos 25 anos



Antes de completar 16 anos, Camila Santana da Conceição começou a procurar emprego. No Centro de Apoio ao Trabalhador, teve o primeiro contato com o McDonald´s e ao terminar o ensino médio e completar 16 anos, foi contratada como atendente. Mesmo contra a vontade do pai, ela iniciou sua carreira na empresa.



Com apenas seis meses de empresa, foi promovida a anfitriã e em menos de dois meses passou a treinadora, função que desempenhou durante dois anos. Sempre muito dedicada, começou a sua primeira graduação em Administração de Empresas, com a o objetivo de desenvolver sua carreira dentro do McDonald´s.



Após dois anos e oito meses na companhia, teve sua promoção a gerente de área e hoje em dia, comemora a carreira bem sucedida. "O McDonald´s é um lugar onde se aprende muito. Eu quero continuar aprendendo e crescer sempre mais", afirma Camila.



Passou a gerente de plantão e neste período conseguiu adquirir um carro e um apartamento, onde mora com o marido e um filho de três anos. Há pouco mais de um ano, quando desempenhava a função de gerente assistente, contribuiu com a abertura do restaurante localizado na Giovanni Gronchi, em São Paulo.



Atualmente, Camila está à frente desta unidade, como gerente de restaurante. E após sua jornada diária, ainda se dedica a uma nova graduação em Design, no período noturno.



"Sou inquieta e gosto de estar sempre em busca de conhecimento. O McDonald´s é uma escola e quero ter uma carreira longa e contribuir para que tenhamos os melhores resultados" complementa ela.



Para saber mais detalhes sobre as vagas, acesse este link