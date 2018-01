Meirelles avalia que visão de investidor sobre Brasil está mais positiva

Londres, 22 - O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que percebeu uma mudança muito clara dos investidores atualmente em relação a um ano atrás. Ele fez a avaliação a jornalistas, nesta segunda-feira, 22, durante uma entrevista de 16 minutos na casa do Embaixador em Londres, após participar pela manhã de reuniões com representantes de fundos de pensão e de empresas de investimentos.



"É uma visão positiva. É uma mudança grande em relação a um ano atrás, principalmente em relação aos investidores, que, há um certo tempo, ainda tinham dúvidas em relação à evolução de toda a questão fiscal e das possibilidades reais de o Brasil voltar a crescer com este vigor que está voltando a crescer agora", comparou.



Para o ministro, a situação agora é "completamente diferente". "Está consolidado, e uma trajetória de crescimento." Sobre o processo de rebaixamento da nota soberana do Brasil pela agência de classificação de risco S&P, Meirelles avaliou como "normal". Segundo ele, a empresa deixou claramente indicada qual é a série de condições a cumprir para ter seu rating restaurado ou até melhorado. E é neste sentido, conforme o ministro, que o governo vem trabalhando, como no caso do crescimento econômico do País. "É uma questão apenas de isso ser consolidado pelos próximos números. O Brasil já está crescendo e a nossa projeção é de crescimento de 3% este ano", reafirmou.



Em segundo lugar, Meirelles salientou que a S&P colocou ênfase na reforma da Previdência e demais medidas fiscais. "Estamos fazendo todo o trabalho nesse sentido e nossa expectativa é de votação agora em fevereiro".



"Vamos trabalhar nessa direção", reforçou. Ele explicou que o governo não tem anunciado formalmente "planos B" porque o foco, agora, é a votação. "Temos oportunidade de votar, e não vamos desviar a atenção. O importante é todo o esforço para votar", afirmou.



Meirelles partirá para Davos ainda nesta segunda-feira, para participar do Fórum Econômico Mundial de Davos.



(Célia Froufe, correspondente)