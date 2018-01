Juiz suspende leilão das linhas 5 e 7 do Metrô, marcado para esta sexta-feira

São Paulo, 18 - A colunista Sonia Racy, do jornal "O Estado de S. Paulo", informa que os vereadores Sâmia Bomfim e Antônio Vespoli, do PSOL, conseguiram que a Justiça suspendesse o leilão, marcado para sexta-feira, 19, na B3, das linhas 5-Lilás e 17-Ouro do Metrô.



Na decisão, o juiz Adriano Marcos Laroca, da 12ª vara de Fazenda Pública, diz que os requisitos técnicos exigidos só possibilitavam a participação de duas empresas privadas nacionais - a CCR e a Invepar.



"Percebe-se que o Estado de São Paulo optou pelo caminho mais célere, porém, inconstitucional e/ou ilegal, e ao mesmo tempo antidemocrático, já que retira do Poder Legislativo a definição das regras mínimas do certame, para conceder o serviço público em questão à iniciativa privada", escreveu.



O Estado de São Paulo, responsável pelo leilão, está entrando com recurso.



(Sonia Racy)