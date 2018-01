China endurece regras para conter empréstimos de seguradoras a governos locais

Pequim, 18 - A China anunciou hoje regras mais severas para seguradoras do país, de forma a evitar que o setor forneça muito financiamento a governos locais, como parte de esforços de Pequim para reduzir os níveis de endividamento.



Em comunicado conjunto, o regulador de seguros e o Ministério de Finanças do país determinaram que seguradoras estão proibidas de conceder empréstimos ilegais a governos locais ou a seus veículos de financiamento. As seguradoras também não mais poderão fazer investimentos em governos locais ou entidades relacionadas.



Nos últimos meses, Pequim intensificou a monitoração de atividades de captação de recursos por governos locais, após surgirem casos de investimentos inadequados. Fonte: Dow Jones Newswires.