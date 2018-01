Lançamentos da MRV somam R$ 1,671 bilhão no 4º trimestre, alta de 56%

São Paulo, 16 - A construtora e incorporadora MRV Engenharia, maior parceira do Minha Casa Minha Vida (MCMV), expandiu os lançamentos e as vendas no quarto trimestre de 2017, conforme relatório operacional preliminar divulgado nesta terça-feira, 16.



Os lançamentos somaram R$ 1,671 bilhão em valor geral de vendas (VGV) entre outubro e dezembro, alta de 56% frente aos mesmos meses do ano passado. Esse crescimento, segundo informou a companhia, foi resultado da expansão do banco de terrenos.



Os projetos da MRV que já contam com registro de incorporação - prontos para lançamento - totalizam 23 mil unidades e VGV de R$ 3,5 bilhões.



No trimestre, foram adquiridos 39 terrenos, representando um VGV potencial de R$ 3,2 bilhões. A companhia disse que continua com a estratégia de expansão do seu banco de terrenos com o foco em reabastecer as cidades onde já atua e expandir as operações nas grandes cidades.



A MRV registrou vendas líquidas de R$ 1,451 bilhão de outubro a dezembro, crescimento de 43,9% em relação ao mesmo período do ano passado.



As vendas brutas subiram 34,2%, para R$ 1,735 bilhão, atingindo volume recorde para um trimestre da companhia. Além disso, os distratos recuaram 0,2%, para R$ 285 milhões, o equivalente a 16,4% das vendas brutas. Um ano antes, esse patamar era de 22,1%. Na comparação com o terceiro trimestre de 2017, no entanto, houve elevação de 7,4% nos distratos.



A MRV encerrou o quarto trimestre com geração de caixa de R$ 38 milhões. De acordo com a companhia, a geração de caixa foi afetada negativamente por um "comportamento errático apresentado pelos sistemas de agentes financeiros". A incorporadora afirmou que tal comportamento gerou um menor número de assinaturas e impediu a companhia de repassar "um volume significativo de unidades".



No acumulado do ano, a empresa concluiu as obras de 38.140 imóveis e fez o repasse de 35.391 clientes para o financiamento bancário.



