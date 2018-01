Inflação anual da Alemanha fica em 1,7% em dezembro

São Paulo, 16 - O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha subiu 0,6% em dezembro ante novembro e registrou alta de 1,7% na comparação anual, segundo dados finais publicados hoje pela agência de estatísticas do país, a Destatis.



Os números vieram em linha com as expectativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal e com estimativas preliminares divulgadas no fim de dezembro.



Já o CPI harmonizado da Alemanha avançou 0,8% no confronto mensal de dezembro e exibiu alta de 1,6% em doze meses, também como estimado anteriormente. Com informações da Dow Jones Newswires.



(Sergio Caldas)