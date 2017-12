Vai pegar estrada? Veja onde é melhor abastecer o tanque antes de viajar

Depois de a Petrobras ter reajustado por dois dias consecutivos o preço da gasolina nas refinarias, o motorista que vai pegar estrada no réveillon tem que planejar bem as paradas nos postos para economizar. O Estado de Minas identificou os locais estratégicos onde abastecer o carro nas rotas mais procuradas pelos turistas mineiros: Cabo Frio, Sul da Bahia e Guarapari (ES). Na maior parte das rotas, vale a pena sair com o tanque cheio da capital mineira, que conta com um dos menores preços médios do combustível. Na comparação com o álcool, a gasolina é a opção mais vantajosa na maioria dos casos. O levantamento foi feito com base nos últimos dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).



Confira o preço da gasolina e do álcool nas rotas dos destinos mais procurados pelos mineiros no réveillon (foto: Paulinho Miranda/Arte EM)

De Belo Horizonte para Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, o preço médio da gasolina vai seguindo numa escalada onde o céu parece ser o limite. Na capital mineira, o litro do combustível fica em R$ 4,085, na média. Em Congonhas, é possível pagar R$ 4,247 no litro. Já em Duque de Caxias (RJ), o custo alcança R$ 4,531 até atingir R$ 4,806, já em Cabo Frio, a conhecida praia dos mineiros.

Quem vai para o Espírito Santo encontra preços mais vantajosos na estrada. O motorista que parte de BH pode tentar encher o tanque em Sabará, na Região Metropolitana da capital mineira, onde encontra a gasolina ao preço médio de R$ 4,066, ante R$ 4,085 na capital. Em Guarapari, além do tão desejado banho de mar, o turista encontra o valor mais baixo do combustível, com gasolina cotada a R$ 3,923 o litro. O mais interessante antes de retornar para casa, portanto, é abastecer por lá.

Rumo à Bahia

Outro destino queridinho dos mineiros é o Sul da Bahia, com destaque para a agitada Porto Seguro. Nessa rota, economiza na viagem quem opta por sair de casa com o tanque cheio, pois o preço médio da gasolina está mais baixo em Belo Horizonte, custando R$ 4,085 o litro. Em Teixeira de Freitas, a pouco mais de 200 quilômetros da praia, também é possível abastecer pelo mesmo valor. A dica é evitar parar próximo a Governador Valadares, no Leste de Minas, a 333 quilômetros da capital mineira, local mais caro para abastecer.

O advogado mineiro Sidney Machado Torres, de 31 anos, está na estrada desde o dia 23, quando saiu de BH para passar o Natal em São Paulo. Na última quarta-feira, ele seguiu viagem para o Rio de Janeiro e, em seguida, para Búzios, destino badalado onde passará o réveillon, ao lado de Cabo Frio. “Não dá para entender. O preço da gasolina em Belo Horizonte é em torno de R$ 4. Em São Paulo, cheguei a abastecer por R$ 3,399 e, quando chegamos ao Rio, região que concentra as refinarias de petróleo, o preço dispara e fica em torno dos R$ 4,599”, conta Torres.

Ele comenta que a variação entre os postos também é grande e o consumidor precisa ficar atento. “Se quiser pagar com cartão é mais caro também. O mais barato é abastecer em posto na saída de cidade grande, no débito ou no dinheiro”, diz. E não é apenas em relação ao preço do combustível que o consumidor precisa ficar atento. “Peguei um engarrafamento na estrada de Búzios e gastei seis horas do Rio até aqui, quando normalmente levo duas horas nesse trecho”, alerta.



Mais aumento

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira mais um reajuste para os combustíveis, de 1,90% no preço da gasolina nas refinarias e de 0,40% no do diesel. Os novos valores valem a partir deste sábado. Na quinta-feira, a estatal aplicou reajuste de 1,1% no preço do diesel nas refinarias e informou que vai repassar aumento de 1,7% no preço da gasolina à rede de revendas.