IFC e SGEF Brasil fecham crédito a máquinas mais eficientes

São Paulo, 26 - O braço financeiro do Banco Mundial, a International Finance Corporation (IFC), fechou um empréstimo de US$ 60 milhões ao Société Générale Equipment Finance S.A. Arrendamento Mercantil (SGEF Brasil), braço internacional de financiamento de equipamentos e de fornecedores do Grupo Société Générale. O financiamento se destina a empresas brasileiras para a substituição de máquinas, equipamentos ou veículos antigos por novas tecnologias, mais eficientes no consumo de energia e menos nocivas ao meio ambiente.



O investimento da IFC, ao aumentar a disponibilidade de equipamentos eficientes no consumo de energia - como empilhadeiras elétricas, sistemas de iluminação eficientes ou veículos híbridos -, deverá ajudar a reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 220 mil toneladas de CO2 por ano, o que equivale à retirada de 47.000 carros das ruas.



"Trata-se do primeiro empréstimo da IFC para uma empresa de leasing no Brasil, e também o primeiro a uma subsidiária do Grupo Société Générale Equipment Finance," disse, em nota, Marcelo Castellanos, executivo da IFC responsável pelo Grupo de Instituições Financeiras na América Latina e no Caribe.



"A luta contra o aquecimento global é um desafio em que o Société Générale está 100% comprometido", afirmou, na nota, Jochen Jemlich, CEO da Société Générale Equipment Finance.