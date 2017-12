Positivo, fabricante de computadores traça estratégia anticrise

Unidade em Manaus: embora ainda invista pesado nos computadores, a Positivo vem diversificando seus mercados de atuação (foto: Divulgação/Positivo)

São Paulo – Toda vez que alguém questiona o futuro do mercado de computadores diante da popularização dos dispositivos móveis, o presidente do Positivo Tecnologia, o paranaense Hélio Bruck Rotenberg, é objetivo na resposta.



“O dia em que nossos dedos encolherem, os computadores serão substituídos por smartphones e tablets”, diz o executivo, replicando uma frase famosa de Jean Paul Jacob, ex-executivo da IBM. A declaração de Rotenberg se baseia no desempenho da empresa que fundou, em 1989. A Positivo resistiu bravamente à crise da economia e às mudanças dos hábitos de consumo dos brasileiros.





(foto: Guilherme Pupo/Divulgação)

Com faturamento de R$ 1,5 bilhão no acumulado de janeiro a setembro deste ano, as vendas estão equivalentes ao mesmo período de 2017, um feito e tanto ao levar em conta que o PIB encolheu 8,2% em três anos.A receita total da companhia em 2016, somados os 12 meses do ano, chegou a R$ 1,75 bilhão. “Acredito que 2017 será melhor do que 2016, mas isso não significa que será um ano sensacional”, afirma Rotenberg. “O mais importante, e isso alimenta o nosso otimismo, é ver que a situação está melhorando gradualmente para toda a economia.”A aposta de que os computadores não se tornarão obsoletos na disputa com os novos equipamentos não significa que Rotenberg esteja ignorando os riscos.Ao contrário. Desde 2014, a Positivo vem diversificando seus mercados de atuação. Naquele ano, como forma de reagir à queda nas vendas totais de PCs no Brasil, que despencaram de 15,5 milhões de unidades, em 2012, para 4,5 milhões, em 2016, a empresa investiu pesado no lançamento de sua marca de smartphone, o Quantum.Não à toa, a Positivo mais que dobrou sua fatia no mercado brasileiro de celulares. Em 2015, tinha um share de 2,3%. Em 2016, fechou com 4,8% – incluindo os features phones, aparelhos mais simples e com mecanismos limitados para acesso à internet, por exemplo.“Graças a essa diversificação, a Positivo conseguiu equilibrar suas contas e reforçar sua credibilidade em um mercado dominado por pesos-pesados globais, como Apple e Samsung”, diz o consultor de tecnologia Breno Zani, da ESPM.As mudanças de rumo não pararam por aí. No ano passado, a Positivo comprou 50% da startup Hi Technologies. Com isso, lançou o Hilab, um aparelho portátil que funciona como laboratório ambulante.Com duas gotas de sangue misturadas em uma cápsula com um reagente químico é possível saber em instantes o resultado de exames como HIV, dengue, zika, hepatite, colesterol e glicemia, entre outros. “Graças à sinergia com a Positivo, temos o primeiro aparelho do mundo a oferecer análises com essa rapidez”, diz Marcus Figueredo, CEO da Hi Technologies.Não bastassem os lançamentos de produtos e a estreia em novos mercados, a metamorfose da Positivo ainda inclui mudança de nome. Em abril deste ano, passou de Positivo Informática para Positivo Tecnologia, seguindo os passos da Apple, que resolveu tirar a palavra Computer de seu nome, em 2007, para se chamar apenas Apple Inc.Outro pilar da cartilha anticrise da Positivo, segundo Rotenberg, foi a internacionalização dos negócios. Além de fábricas em Manaus e na Argentina, a empresa curitibana inaugurou operações próprias em Kigali (Ruanda), Nairóbi (Quênia) e em Zâmbia. Dois centros de pesquisa e desenvolvimento de produtos foram abertos em Xangai, na China, e Taipei, capital de Taiwan.“Estar em vários mercados nos ajuda a equilibrar as contas quando há uma queda em determinado país”, afirma o presidente da Positivo. “O mercado africano nos surpreendeu positivamente, já que a utilização de computadores, tablets e smartphones ainda é bem menor do que no restante do mundo.”Nos próximos anos, segundo Rotenberg, a Positivo continuará trilhando o caminho da diversificação, mas sem deixar de lado computadores e notebooks. Isso porque a superação da crise tende a estimular as empresas a voltar a investir em seus equipamentos de trabalho, o que deixou de ser feito nos anos mais agudos de instabilidade econômica.A Positivo detém os diretos da marca Vaio no Brasil, que alguns anos atrás era uma divisão da poderosa Sony. A linha é voltada aos consumidores das classes A e B, enquanto a marca Positivo é segmentada à classe C.“É verdade que o consumo de conteúdo está migrando para os dispositivos que cabem na bolsa ou no bolso, mas a utilização corporativa continua firme e forte no segmento de computadores”, diz o presidente.Apesar da força de seu nome no universo da tecnologia, a Positivo começou no mercado da educação. Em 1972, nasceu como um curso pré-vestibular e uma gráfica, a Posigraf.Nos anos seguintes, avançou para os ensinos médio e fundamental, além de lançar um sistema de ensino com apostilas e uma faculdade em Curitiba.Apenas 17 anos depois da inauguração, Rotenberg criou a Positivo Informática. Naquela época, o mercado brasileiro era extremamente fechado a importações de componentes de tecnologia, o que dificultava o aprimoramento dos métodos de ensino em sala de aula.Foi aí que surgiu o curso de informática das Faculdades Positivo, que, pouco depois, passou a montar computadores para o setor educacional. Com o sucesso da iniciativa, os equipamentos foram levados para todo o mercado.O ano de 2017 foi muito melhor do que 2016, mas não quer dizer que foi bom. Tivemos uma crise muito forte no mercado de computadores entre 2014, 2015 e 2016. No primeiro semestre deste ano, as vendas voltaram a crescer. No segundo semestre, não tínhamos computadores para entregar. Faltou produto, algo que não acontecia há muito tempo. Esse ano o mercado já cresceu mais de 10% sobre o ano anterior. Se compararmos o segundo semestre de 2017 com o segundo semestre de 2016, a expansão já passa de 15%.A gente não imaginava que o mercado ia crescer como cresceu. Com a crise arrefecendo, com a expectativa de melhora da economia, as pessoas já passam a trocar o computador velhinho. A família que precisa do primeiro computador providencia um. O fato é que o mercado reagiu mais rápido do que todos esperavam. Assim, os fabricantes não tinham componentes suficientes para suprir essa demanda.Não compartilho dessa visão. O mercado corporativo é todo feito de computadores. O mercado doméstico, para determinadas questões, principalmente para a produção de conteúdo, é muito melhor do que um smartphone.Adaptamos a empresa para o tamanho do mercado brasileiro. Internacionalizamos. Estamos na Argentina, no Uruguai, no Chile, no Peru. Temos também fábrica na África, com produção em Ruanda e Quênia. Ou seja, aproveitamos o período de crise para ir a outros mercados. Diversificamos. Tentamos compensar a queda de receita com computadores lançando outras iniciativas. Tanto é que nosso faturamento não caiu.Estou otimista. Não voltaremos aos patamares de 2013, antes da crise. Naquele ano, o mercado vendeu 15 milhões de computadores. Em 2016, foram 5 milhões de unidades. Neste ano, devemos fechar em torno de 5,5 milhões. Mas o fato de ter um crescimento no horizonte é um alento.Acho que juros em queda é algo sensacional. É tudo o que o empresário quer. Nós trabalhamos com capital de giro porque somos o país mais distante dos grandes centros produtores de componentes, como Coreia e Taiwan. Então, temos um ciclo de caixa muito longo no Brasil. Quanto mais se vende, mais capital de giro a gente precisa. Com uma Selic de 7%, é outro mundo. Agora a gente passou a ter um país decente para fazer negócio.A indefinição do cenário é sempre um receio. Vimos nas eleições passadas que o mercado precifica essa incerteza. Há uma volatilidade muito grande, dependendo do resultado das pesquisas eleitorais. Isso é um temor, mas a gente torce para que seja um processo democrático tranquilo. Não podemos ter malucos na condução da economia brasileira.