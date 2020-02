Cosplayers, mangás, tambores taiko e 'Lolitas' de Tóquio invadem BH

Fernanda Gomes*

Lolitas de Tóquio inspiram o desfile de moda Harajuku, que será realizado no domingo à tarde (foto: Yuriko Nakao/Reuters)



Com nada menos de 60 atividades – entre shows, oficinas, performances de cosplayers e até “disputa de hashis” –, o9º Festival do Japão em Minas será realizado até domingo (1º/3) em BH. A novidade é o concurso de mangá. Uma comissão vai avaliar traços, técnicas e histórias criadas por 15 participantes da disputa – 14 mineiros e um capixaba.





“Nosso objetivo é incentivar o mineiro a ler e desenhar mangá, arte muito presente na cultura japonesa”, afirma Bruna Carolina, uma das organizadoras do concurso. O resultado será divulgado no sábado (29).





Leques e ukiyo-ê (estampas japonesas) são o tema desta edição do festival. Como praticamente tudo no Japão, ambos carregam forte simbolismo. O leque representa o nascimento e os muitos caminhos da vida. O ukiyo-ê, feito à mão, simboliza a delicadeza e a intensidade.





Durante o festival, serão sorteados 600 leques artesanais feitos de bambu e papel importado do Japão. Cada ganhador poderá solicitar que se escreva na peça, em japonês, a mensagem ou palavra que desejar. Também serão sorteadas duas passagens aéreas para o Japão.





O festival busca apresentar um pouco da cultura e da filosofia do Japão aos mineiros. Hortas de Plantas Alimentícias Não Convencionais, as Pancs, por exemplo, remetem ao respeito ao meio ambiente, evidenciando a forte conexão do povo japonês com a natureza.





Serão distribuídas mudas para incentivar o público a criar os próprios canteiros. As pessoas aprenderão a montar uma pequena horta dentro de casa e a fazer compostagem doméstica.

Delicadeza é a marca das xilogravuras japonesas (foto: Yoshu Chikanobu/divulgação)



COSPLAY

Tradição do festival é o concurso de cosplay, em que fãs de animes, mangás, HQs, séries, filmes e videogames se vestem como as estrelas dessas atrações. “No palco, o cosplayer interpreta um gesto marcante do personagem para a plateia e os jurados”, diz Bruna Carolina. Este ano, 35 participantes serão avaliados.





Os cosplayers Marcelo Robocop e Wagner Marcelo, criadores de réplicas de personagens de tokusatsu (séries japonesas repletas de super-heróis e vilões), mostrarão seu trabalho e conversarão com o público sobre as respectivas trajetórias.





FASHION

A peculiar moda que se vê nas ruas de Tóquio, com suas garotas adeptas do estilo Lolita, estará presente no Desfile Harajuku Fashion, no domingo à tarde. O público poderá conferir os criativos looks e votar no modelo mais original.





No sábado à noite, tem concurso de beleza – o Miss Nikkey Minas Gerais 2020. As participantes usarão três trajes tipicamente japoneses. Em julho, a vencedora vai a São Paulo disputar o Miss Nikkey Brasil 2020.





Os origamis – delicadas figuras criadas por meio da dobradura de papel – também ganharão espaço no festival. “Sempre rezo e peço a Deus que mostre sua beleza por meio das minhas mãos”, conta Patrícia Eda, dona de um dos estandes de origami. Peças criadas por ela custam de R$ 5 a R$ 1,6 mil.





Outros 60 bazaristas também estarão lá, vendendo artigos de anime, panelas, especiarias e outros itens da cultura japonesa.





A agenda inclui demonstração de artes marciais e shogi (xadrez japonês). Nos campeonatos de jan-ken-pon e hashi, participantes usam pauzinhos para pegar, em apenas um minuto, o maior número de grãos de feijão que conseguirem.





Okonomiyaki e karê, as novas delícias





A comida do Japão já conquistou espaço cativo nas mesas brasileiras. Durante o festival, as pessoas poderão aprender a fazer pratos diferentes, promete Flávio Nakaoka, presidente da Associação Brasileira de Gastronomia Japonesa, anunciando aulas de okonomiyaki e karê. “Eles serão a próxima onda. Vão substituir o sushi, que já está muito difundido”, aposta.





Okonomiyaki é uma panqueca servida com repolho, cará e peixe ralado, cujos ingredientes custam cerca deR$ 15. Condimento apimentado de origem indígena, o karê leva batata, cenoura e cebola e serve seis pessoas. Quem quiser fazer esse prato gasta, em média, R$ 50.





Flávio Nakaoka diz que o participante da oficina, além de preparar os pratos em casa, poderá vender as iguarias japonesas. Durante as aulas, oficineiros poderão experimentá-los gratuitamente. As aulas de okonomiyaki ocorrerão de hoje (28) a domingo (1º/3), enquanto oficinas de karê estão marcadas para sábado (29) e domingo (1º/3). As turmas terão de 30 a 40 vagas, ocupadas por ordem de chegada.





No espaço gastronômico, estarão à venda lámen, okonomiyaki, takoyaki, onigiri e saquê, entre as iguarias japonesas. Mas não faltarão os mineiríssimos feijão-tropeiro e queijo. O preço varia de R$ 16 a R$ 30.





Diversão e aprendizagem





Oficinas ganham destaque no Festival do Japão em Minas. A de mangá, comandada por Thiago Saiter, dá direito à participação em concurso destinado a desenhistas amadores. Interessados devem se inscrever durante o evento, apresentando sua história em apenas uma página.





Tiago Gualberto, mestre em artes visuais, vai ministrar oficina de xilogravura, conjunto de técnicas que tem como base o uso da madeira para a produção de imagens.





“A xilogravura permite desde os procedimentos mais simples, como o cordel, até os mais sofisticados como o ukiyo-ê”, conta Tiago, referindo-se às famosas estampas nipônicas.





Elisabete Mayumi comandará as aulas de furoshiki, a arte de embalar com tecidos. “Usando um único pano podemos fazer bolsas, embrulhos de presente e até garrafas”, adianta. “As pessoas costumam se surpreender com a quantidade de coisas que se pode fazer com um pedaço de pano. Se alguém quiser transportar uma melancia, é possível. Ela não se soltará”, brinca Mayumi.





PROGRAMAÇÃO

SEXTA (28)

14h – Tambores. Grupo Rio Nikkei Taiko

15h – Concerto. Orquestra Jovem Ramacrisna

16h – Demonstração de mangá

16h30 – Demonstração de pipas

17h – Coral Miriam Otachi

17h30 – Academia Corpus Line

18h – Tambores. Grupo Rio Nikkei Taiko

19h30 – Equipe de judô do Minas Tênis Clube

20h – Grupo Odori Sumirê





SÁBADO (29)

11h – Pop Mania

12h – Dança. Rizumu Taiso e Bon Odori

12h30 – Academia Corpus Line

13h – Concerto. Grupo Rio Nikkei Taiko

14h – Mitsuba Yosakoi Soran

14h30 – Artes marciais.

Apresentação de aikido

15h – Show. Com Mitsuba Wadaiko

15h30 – Dança. Alces e

Academia Corpus Line

16h – Tambores. Rio Nikkei Taiko

16h30 – Premiação do concurso de mangá

17h – Coral Miriam Otachi. Koto e Shakuhati

17h30 – Pop Mania

18h – Dança. Grupo Odori Sumirê

18h30 – Tambores. Taiko Raiki Daiko

19h30 – Concurso Miss Nikkey Minas Gerais

20h30 – Música matsurika. Com Junko Ide e Hilton Cassiano





DOMINGO (1º/3)

10h30 – Bon Odori

11h – Dança. Rizumu Taiso, Bon Odori

11h30 – Academia Corpus Line

12h – Mitsuba Wadaiko

12h30 – Show com Takeshí Nishimura, Yoshiaki Shinde e Angelaísa Toyota

13h – Academia Corpus Line

13h30 – Rio Nikkei Taiko

14h – Pop Mania Nipo Campinas

14h30 – Rizumu Taiso, Bon Odori

15h – Desfile de moda Harajuku

15h30 – Concurso de cosplay

16h30 – Grupo de Kendo e Iaido

17h30 – Grupo Odori Sumirê

18h – Tambores. Raiki Daiko





IMPERADOR





O novo feriado japonês, em homenagem ao aniversário do imperador Naruhito, em 23 de fevereiro, será comemorado durante o evento. A data dá início à Era Reiwa, ligada à união dos ideogramas ordem e harmonia. Naruhito, o 126º imperador japonês, subiu ao trono em maio de 2019, depois da abdicação do pai, Akihito.









* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria





9º FESTIVAL DO JAPÃO EM MINAS

Nesta sexta-feira (28), das 14h às 22h; sábado (29), das 10h às 22h; e domingo (1º/3), das 10h às 19h. Expominas, Avenida Amazonas, 6.200, Gameleira. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). Informações: (31) 3332-9906.