Novo programa da PBH garante 10% das vagas em obras para público feminino

O programa "Mulheres na Obra" vai garantir que 10% das vagas em canteiros de obras sejam reservadas para as mulheres (foto: Mikael Blomkvist/Pexels)



A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) lança nesta quinta-feira (26/10), o programa “Mulheres na Obra”, que garante pelo menos 10% das vagas nos canteiros das obras contratadas pelo município para mulheres. Inédita entre as capitais brasileiras, a iniciativa visa empoderar o público feminino economicamente, em especial aquelas que moram em áreas de risco, e dar a elas capacitação profissional para poderem buscar espaço no mercado de trabalho no setor privado.





“Nós estamos querendo que a obra seja lugar de mulher, sim. Mulher trabalha onde ela quiser, mulher precisa de ter espaço. E o que nós estamos fazendo é um programa para fazer exatamente isso: abrir o espaço para a mulher que queira trabalhar em construção”, afirmou o prefeito Fuad Noman (PSD) em anúncio oficial.









Atualmente, as mulheres ocupam menos de 5% dos postos de trabalho nos contratos de obras da prefeitura. O programa pretende mudar essa realidade e, numa primeira etapa, vai qualificar 120 mulheres para poderem trabalhar como pintoras, pedreiras de alvenaria, pedreiras de acabamento, carpinteiras, eletricistas e hidráulicas prediais.

Capacitação

Os cursos terão duração de quatro meses (com carga horária que varia entre 160 e 200 horas) e serão ministrados no período da noite, com uma média de quatro horas/dia, e também beneficiará as mulheres que já trabalham em alguma obra e queiram melhorar suas habilidades e competências. Elas terão tanto aulas práticas quanto teóricas.





As mulheres que estiverem em situação de vulnerabilidade social também receberão uma bolsa mensal de R$ 650, se condicionada à frequência do curso.





Após o encerramento dos cursos, as mulheres deverão ser contratadas para trabalhar nos canteiros de obras. Para isso, a PBH irá construir pontes com empresas e entidades ligadas à construção civil, com divulgação de vagas e ofertas de emprego na área diretamente relacionada ao curso de capacitação.





O programa também trabalhará para criar um ambiente de trabalho respeitoso para as mulheres nos canteiros de obra por meio de campanhas de sensibilização com operários e hierarquia para garantir boas condições de trabalho.





Mulheres contratadas para trabalhar no setor administrativo, bem como aquelas de nível superior, como engenheiras e arquitetas, não têm inclusão prevista no programa.





As inscrições para o “Mulheres na Obra" começam no próximo dia 10 de novembro e podem ser feitas pelo telefone (31) 9 8419-7940, ou por meio da equipe social da Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (Urbel) que atende a região Oeste do município.





A PBH também realizará uma espécie de busca ativa por meio de campanhas do Trabalho Técnico Social da Urbel em comunidades que vão receber as obras, além de campanhas promocionais em locais comumente frequentados por mulheres e implementação de ações para tentar quebrar o estigma de que elas não devem trabalhar em canteiro de obras.

Serviço

Cursos que serão oferecidos

• Pintora de Obras Imobiliárias (160 horas – 4 horas/dia)

• Hidráulica Predial (160 horas – 4 horas/dia)

• Pedreira de Alvenaria (160 horas – 4 horas/dia)

• Pedreira de Acabamento (160 horas – 4 horas/dia)

• Carpinteira de Obras (160 horas – 4 horas/dia)

• Instalações Elétricas Prediais de Baixa Tensão (200 horas – 4 horas/dia)





Número de vagas

120 vagas com 20 participantes por turma





Local de realização dos cursos

CRAS Vista Alegre - R. Aguanil, 425 - Vista Alegre