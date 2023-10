Polícia esclarece assassinato em Itaúna

432

A Polícia Civil conseguiu reunir provas contra suspeito em apenas quatro dias (foto: PCMG)

A Polícia Civil de Itaúna, Região Centro-Oeste do estado, prendeu, em cumprimento de um mandado de prisão preventiva, um homem, de 34 anos, suspeito do homicídio de outro homem, de 42, no último dia 21.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito deu quatro tiros na vítima, que estava na porta de casa, no Bairro Padre Eustáquio. Mediante provas obtidas, foi solicitada, à Justiça, a prisão do investigado.



Segundo o delegado João Marcos Amaral, que coordena a equipe de investigação de homicídios, a motivação do crime está relacionada a uma discussão entre matador e vítima.

“Graças à ação ágil da Delegacia em Itaúna, pudemos esclarecer o incidente e deter o suspeito em menos de quatro dias, contribuindo para aumentar a segurança na comunidade e fornecer respostas à família da vítima", ressalta o delegado. O suspeito foi levado para o sistema prisional.