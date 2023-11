BH recebe evento internacional sobre inclusão na educação

1156

(foto: Pixabay/Reprodução) O evento, que acontecerá nos dias 24 e 25 deste mês no Cine Theatro Brasil Vallourec, reunirá especialistas brasileiros e internacionais para debater os avanços e as perspectivas da inclusão de pessoas com deficiência e autistas ao analisar as atuais políticas públicas brasileiras.

Segundo dados do IBGE, 5.640.626 pessoas vivem atualmente diagnosticadas dentro do espectro autista no Brasil. E, deste número, 174.771 crianças estavam matriculadas em escolas regulares da Educação Infantil em 2022. No ensino fundamental: eram 914.557 crianças e no Ensino Médio, 203.138. Em todas as fases, houve um aumento considerável nas matrículas em escolas regulares, abandonando o modelo das escolas especiais.





O congresso, realizado pela ANIA/BR e a Undime/MG, terá como tema ‘Potencialidades além das limitações: Uma abordagem inclusiva da Educação’ e dentre os convidados, estarão educadores, pesquisadores, gestores educacionais, especialistas em inclusão, pais e defensores dos direitos das pessoas autistas e pessoas com deficiência.





“A escola não pode ser entendida como depósito de alunos. O acesso à escola é apenas o primeiro passo. A inclusão só acontece se o aluno tiver condições de permanência e de aprendizagem reais. É fundamental que o Estado olhe para esses números fazendo uma análise crítica de todas as dificuldades que as escolas enfrentam no processo de inclusão e ofereça soluções efetivas”, diz Guilherme de Almeida, educador e presidente da Associação Nacional para Inclusão de Pessoas Autistas, diagnosticado com autismo aos 38 anos.





Confira a programação abaixo:





24 de outubro





08h Credenciamento / Acolhimento





09h Cerimônia de Abertura / Apresentação cultural - Dudu do Cavaco - Músico





10h Caminho para a Educação Inclusiva: Barreiras e Facilitadores para Culturas, Políticas e Práticas.





Dra. Hélène Ducret - Adida de cooperação e ação cultural da Embaixada da França





Eladio Sebastian - Ex diretor do Ministério da Educação da Espanha, Professor Doutor Aposentado da "Universidad de Alcalá" (Alcalá de Henares-Espanha)





11h30 Reconstruindo as políticas para as pessoas com deficiências no Brasil.





Mariana Rosa – Jornalista, mestranda em Educação pela USP, pesquisadora do campo das diferenças e desigualdades na Educação e dos estudos da deficiência, professora da Fundação Dom Cabral, fundadora do Instituto Cáue e ativista pelos direitos das pessoas com deficiência. Atua na formação de professores e familiares a partir da perspectiva anticapacitista.





12h30 ALMOÇO





14h Todos Nós: A Educação Especial sob a Perspectiva da Educação Inclusiva (todas as deficiências).





Guilherme de Almeida – Autista. Doutorando e Mestre em Educação pela UNICAMP. Bacharel em Direito pela PUC/PR. Presidente da Associação Nacional para Inclusão das Pessoas Autistas (ANIA/BR). Único Pesquisador Brasileiro membro do Projeto de Neurodiversidade da Universidade de Stanford, atuando diretamente nos Comitês de Inclusão no Ensino Superior e Inclusão no Mercado de Trabalho.





Ph. D. Mônica Rahme - Graduada em Psicologia pela FUMEC, mestrado em Educação pela UFMG e doutorado em Educação pela USP, com período de Bolsa na Université Paris Descartes (França). Prêmio CAPES de teses 2011. Pós-doutorado no Departamento de Psicologia da UFMG. Foi docente da Educação Básica da PBH (Educação Especial, Infantil e AIEF, formação continuada de professores). É professora adjunta do (DECAE/UFMG) e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Conhecimento e Inclusão Social. Compõe o Projeto Arte e Diferença, o Grupo de estudos Corpos Mistos, a RIPPEP, o LEPSI e a ANPEPP.





15h



Mesa: Descomplicando o Autismo na escola, trabalho coletivo: Crianças, família e educadores.





Gabriela Neuber – Neuropsicóloga, mestre em neurociência e comportamento.





15h40



COFEE BREAK





16h



Mesa: Inclusão no Ensino Superior e no mundo do trabalho





Arthur Ataíde – Graduando em medicina/UNIMES





Silvano Furtado da Costa - Graduando em Direito/USP





Sebastião Mendes de Oliveira – Advogado





Luzia Glória – Psicóloga e psicopedagoga





17h30



Palestra show “Educar para diversidade : Os cinco pilares da educação inclusiva - Nada sobre nós sem nós”





Leonardo Gontijo – Presidente do Instituto Mano Down





Dudu do Cavaco – Músico





18h30



Ações culturais





Apresentação do Manual do Professor elaborado pelo Coletivo Autista da UFMG.





Lançamento do livro: Auticionário, um Vocabulário Autista por Weber Abrahão Jr - noite de autógrafos.





25 de outubro





8h30

Avaliação Cognitiva e Neuropsicológica.





Ph. D. Jacob Arie Laros – Professor Associado do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília. Coordenador do laboratório de métodos e técnicas de avaliação (Meta). Coordenador do Grupo de Trabalho Avaliação Cognitiva e Neuropsicológica da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Psicologia (ANPEPP). Doutor PhD, em Psicologia pela University of Groningen / Holanda.





9h30



O papel da família e a aceitação da deficiência na construção da autonomia e autoestima das crianças e adolescentes.





Morgana Ferreira Garcia e Marcelo Ataíde Garcia





Dr. Luís Renato B. Arêas Pinheiro – Defensor Público, Coordenador Estadual da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, da Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG)





Lauricea Evangelista Fonseca Pinheiro





Gustavo Castro Lavorato da Rocha - Procurador do Estado do Rio Grande do Sul





Florence de Oliveira Assis Lavorato da Rocha - Médica cirurgiã





Marcelo Wagner de Oliveira - Dirigente Municipal de Educação de Carandaí MG





11h



Comprometimento Ético e Planejamento na Educação Básica: O Caminho para a Inclusão na Prática.





Andrea M. Begnami - Licenciada em Direito e Pedagogia, Mestranda em Filosofia e Educação UNICAMP, membro do Grupo de Estudos PAIDEIA e do Instituto Nacional de Pesquisas e promoção dos Direitos Humanos (INPPDH).





12h



ALMOÇO





13h30



Os direitos da pessoa com deficiência.





Dra. Juliana Izar Soares da Fonseca Segalla - Doutora em Direito Constitucional pela PUC-SP, membra da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB – Bauru. Advogada.





Dra. Ana Carolina MPMG – Promotora de Justiça e Coordenadora do CAOEDUC – MPMG





15h



Mesa: Posicionamentos: Perspectivas para nova prática





Ednamar Aparecida da Silva Cardoso Assunção - Presidente da Undime MG e DME de Moema





Suely Duque Rodarte - Diretora da Undime MG





Aléssio Costa Lima - Presidente da Undime Nacional





Guilherme de Almeida - Presidente da Associação Nacional para Inclusão das Pessoas Autistas (ANIA/BR)





Igor de Alvarenga – Secretário de Educação de Minas Gerais





Fábio Baccheretti – Secretário de Saúde de Minas Gerais





Décio Nascimento Guimarães - Diretor de Políticas de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva MEC





Felipe Michel Santos Araújo Braga - Presidente do Conselho Estadual de Educação





Winder Almeida Souza - Presidente do SINEPE MG





Dra. Ana Carolina MPMG – Promotora de Justiça e Coordenadora da CAOEDUC MPMG





Estevão Machado de Assis Carvalho - Coordenador da Defensoria Especializada da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência de BH, Defensor Público DPMG.





Dra. Ivana Raimunda de Menezes Melo – Presidente do Conselho Regional de Medicina de MG - CRMMG





Lourdes Machado – Conselheira Presidenta do Conselho Regional Psicologia de Minas Gerais





Isabella Bicalho – Presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia





Leonardo Gontijo – Presidente do Instituto Mano Down





17h



Assinatura simbólica da Carta do I Congresso Internacional de Educação para Todos, que define critérios objetivos acerca da pertinência do profissional de apoio, a necessidade absoluta de formação continuada para os profissionais da educação e fortalecimento do AEE.





17h30



Solenidade de certificação de comprometimento com a inclusão: Selo “Todos Nós” e encerramento





* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.