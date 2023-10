Contagem: inscrições para Prêmio Zumbi dos Palmares estão abertas

(foto: Luci Sallum/PMC)

As inscrições para o Prêmio Zumbi dos Palmares, realizado pela Prefeitura de Contagem estão abertas até 4 de novembro. A honraria serve para homenagear pessoas ou instituições que se destacaram por suas atuações no enfrentamento ao racismo contra a população negra e na luta pela igualdade de direitos no município de Contagem.