Família negra tem desafio de acolher criança em mundo violento, diz Lázaro Ramos

(foto: Daniel Ramalho/AFP)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fortalecer a autoestima das crianças é uma estratégia adotada por muitas famílias negras para tentar mitigar alguns dos efeitos do racismo. O esforço extra é essencial, mas também é diário e cansativo, porque ao sair do ambiente seguro de casa, a criança precisa lidar sozinha com a violência do preconceito, afirma o ator e pai de Maria Antônia, 8, e João Vicente, 12, Lázaro Ramos.

"Às vezes a gente tá ali fazendo a nossa missão de criar, dar autoestima para o filho, fazer com que ele reconheça os seus talentos e as suas potências. Mas quando sai de casa, o mundo nega tudo isso", disse o ator à Folha de S.Paulo, após evento de lançamento da campanha Uma Princesa Puxa a Outra, da Seda, na última segunda (2).

Lázaro, que está no ar no remake da novela "Elas por Elas", participa de uma ação publicitária sobre valorização do cabelo crespo ao lado da filha. É a primeira vez que ela trabalha com o pai.

"O certo mesmo, para criar um filho, era não ter que passar por esse lugar de, ainda muito cedo, tratar questões que são violentíssimas. A gente tem o desafio de conseguir acolher essa criança num mundo que ainda é tão preconceituoso e que pode ser muito violento", afirma.

Ele reforça que não há uma fórmula capaz de tornar o processo melhor para cada família, seu conselho é o diálogo. "Conviver com seus filhos, olhar nos olhos, conversar todos os dias, só assim dá para a gente identificar o que eles estão precisando para cada dia se fortalecerem mais."

A ação da Seda lança uma linha de produtos infantis para cabelos cacheados e crespos estampada pela personagem Tiana, da animação "A Princesa e o Sapo", da Disney. No longa de 2009, a protagonista negra do estúdio de animação aparece com os cabelos presos em um coque, no vídeo ela solta os seus cachos e convida outras meninas a fazerem o mesmo.

O registro publicado por Lázaro nas redes sociais mostra um momento de cuidado entre pai e filha. "Meu amor, você já sabe, né, que nosso cabelo é a nossa coroa? A gente precisa e a gente merece se orgulhar dele, e se amar com ele", diz ele a Maria Antônia, que brinca com os fios e sorri.

O ator conta que momentos como este são parte da rotina da família, e diz que a vontade de participar da campanha partiu da filha, que se interessou pelo projeto após a família ler em conjunto qual seria o tema da ação.

Além de Lázaro, o lançamento dos produtos teve a participação de Adriana Barbosa, CEO da PretaHub, Tuany Nascimento, bailarina e fundadora do projeto Na Pontas dos Pés, e representantes da Unilever e da Disney. Os convidados reforçaram a importância do trabalho de familiares e educadores na construção de referências positivas para crianças negras.

Tuany e suas alunas do projeto que dá aulas de balé para crianças no Complexo do Alemão também participaram de um dos vídeos da Seda. Ela e as pequenas soltam seus crespos para participar das aulas de dança.

"A gente só consegue sonhar com aquilo que a gente vê", diz a bailarina, que ressalta a importância de movimentos que contribuam para criação de memórias positivas para as crianças negras, que devem se ver como "princesas da vida real".

Se ver representada em livros, filmes, na internet e TV contribui para que a criança veja beleza em si e nos seus semelhantes, no entanto, "a representatividade precisa ser proporcional e diária", não apenas uma ação isolada em uma data comemorativa, afirma Adriana, da PretaHub.

Para a campanha, a empresária reuniu uma equipe de bonequeiras para desenvolver um protótipo de uma boneca com cabelos crespos realistas. O objetivo, diz, é que o modelo seja o primeiro a ser um busto para pentear com cabelos crespos.