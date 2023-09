OAB de SP cria Medalha Tereza de Benguela para homenagear advogadas negras

1156

Pintura do suíço Félix Edouard Vallotton, comumente associada a Tereza de Benguela (foto: Reprodução) A Ordem dos Advogados de Brasil de São Paulo (OAB-SP) criou a Medalha Tereza de Benguela na última segunda-feira (25). O prêmio tem como objetivo homenagear advogadas negras que contribuíram para a história da entidade em prol a justiça e igualdade. Líder do Quilombo do Quariterê no século XVIII, Tereza de Benguela, a escravizada que virou rainha, é considerada por muitos um dos grandes símbolos nacionais de liderança contra a colonização.

Leia também: MT tem primeira mulher negra a assumir presidência de Academia de Letras

A data escolhida para a distribuição das medalhas foi 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha.









“São 251 subseções no Estado de São Paulo, onde mulheres negras dedicam seu tempo para a advocacia, e elas precisam ter esse trabalho reconhecido. A medalha não vem apenas para homenagear as inscritas na OAB SP e combater o apagamento dessas mulheres, agradecendo por seus trabalhos prestados, mas também para registrar os nomes de todas as mulheres negras que contribuíram para a história da OAB SP”, explicou.

Leia também: 17ª Primavera dos Museus tem programação focada na diversidade

Ana Carolina Lourenço, vice-presidente da Comissão da Mulheres Advogadas da OAB SP, também se manifestou sobre a medalha, ressaltando a sua importância:





Esta não é apenas uma medalha, mas uma manifestação tangível de nossa gratidão, respeito e compromisso com aquelas que com sua dedicação e esforço tem moldado a advocacia paulista”, afirmou Ana Carolina.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.