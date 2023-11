Supremo da Índia se recusa a legalizar casamento homoafetivo

1156

(foto: Pixabay/Reprodução) Na última terça-feira (17), o Supremo Tribunal da Índia anunciou a sua falta de autoridade para legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, frustrando as esperanças da comunidade LGBTQIA+ indiana de alcançar o reconhecimento legal para essas uniões, apesar da oposição do governo.

O presidente do Supremo, Dhananjaya Yeshwant Chandrachud, determinou que a decisão sobre leis de casamento cabe ao Parlamento e às autoridades legislativas estaduais. No entanto, ele destacou que a Índia tem a responsibilidade de reconhecer e proteger relações entre pessoas do mesmo sexo da discriminação. Além disso, no mesmo dia, o Tribunal permitiu o reconhecimento do casamento para casais trans, desde que sejam identificados como ‘homem’ ou ‘mulher’.





Os defensores da legalização do casamento homoafetivo argumentaram que isso proporcionaria à comunidade LGBTQIA acesso mais justo à adoção, seguros e herança. No entanto, o governo liderado pelo primeiro-ministro Narendra Modi se opôs veementemente a essa mudança, insistindo que qualquer alteração na lei deveria ser decidida pelo Parlamento, não pelos tribunais. O governo também defendeu a visão tradicional de família, limitada a uniões heterossexuais entre um homem e uma mulher.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.