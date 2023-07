Quem é Hari Nef, a atriz trans do filme da Barbie

1156

Hari Nef chegando para a estreia mundial de "Barbie" no Shrine Auditorium em Los Angeles (foto: Michael Tran / AFP)



A Barbie é um ícone pop que atravessa gerações e ao longo do tempo também se tornou um símbolo de representatividade. O mesmo acontece com o filme que está em cartaz, e além de bonecas das mais variadas etnias, também temos Hari Nef, uma atriz trans, representando a Barbie médica.











Leia: Conheça Bárbara Handler, mulher que inspirou a Barbie Na carta, a atriz conta que política de identidade e cinema não são sua combinação favorita, mas o nome Barbie paira sobre todas as mulheres americanas. Ela também conta que usava a palavra “boneca” como uma brincadeira entre suas amigas trans como uma forma de zombar dos padrões estabelecidos para mulheres.



Leia: Barbie belo-horizontina: influenciadora mostra como seria a Barbie de BH “Mas por baixo da palavra “boneca” está a forma de uma mulher que não é exatamente uma mulher – reconhecível como tal, mas ainda uma farsa. “Boneca” é carregada, glamorosa; ela é, e ela não é. Chamamo-nos “as bonecas” diante de tudo o que sabemos que somos, nunca seremos, esperamos ser. Gritamos a palavra porque a palavra importa. E nenhuma boneca importa mais do que a Barbie”, escreveu Nef.

Carreira antes de Barbie

Hari Nef nasceu na Filadélfia em 1992 em uma família judia. Mesmo tendo se formado em teatro, iniciou sua carreira como modelo se tornando a primeira mulher trans a posar para a capa da revista Elle britânica.





Após várias participações em curtas metragens, em 2015 ela interpretou Glitel na série “Transparent”, do Prime Video, trabalho pelo qual ela e todo o elenco foram indicados ao SAG Awards.





Depois atuou em longas como “País da Violência” (2018), “Mapplethorpe” (2018), “Simchas and Sorrows” (2022) e “Mais Uma Vida” (2022). Em séries também participou de “The Idol” (HBO), “You” (Netflix), “And Just Like That…” (HBO Max) e “Maravilhosa Sra. Maisel” (Prime Video).