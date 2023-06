'TikTokers' acusadas de racismo prestam depoimento no Rio

1156

A mãe e filha somam 17 milhões de seguidores nas redes sociais (foto: Redes sociais/Reprodução)

A Polícia Civil ouviu as influenciadoras Kérollen Cunha e Nancy Gonçalves, no Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (12). Kérollen e Nancy estão sendo investigadas em um inquérito de racismo contra duas crianças e por desrespeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Os depoimentos da estavam marcados para a última terça-feira (6). Entretanto, 10 minutos antes de seu começo, a advogada de defesa pediu para que a data fosse remarcada.

No final de maio, as ‘TikTokers’ compartilharam um vídeo em que aparecem entregando macacos de pelúcia e bananas exclusivamente para crianças negras. Após a repercussão o vídeo foi excluído da plataforma.

A investigação iniciou-se após a denúncia feita pela especialista em direito antidiscriminatório, Fayda Belo, que expôs o caso em suas redes sociais. Fayda categorizou o caso como ‘racismo recreativo’.

Ao chegarem à Delegacia de Crimes Raciais e de Delitos de Intolerância (Decradi), mãe e filha não quiseram falar com a imprensa.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.