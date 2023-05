'TikTokers' dão bananas e macacos de pelúcia para crianças negras

O vídeo publicado no TikTok foi removido após apontarem racismo recreativo (foto: Reprodução)

As influencers Nancy Gonçalves e Kérollen Cunha, mãe e filha respectivamente, compartilharam um vídeo no TikTok em que aparecem entregando macacos de pelúcia e bananas exclusivamente para crianças negras. Após a repercussão o vídeo foi excluído da plataforma. A dupla será investigada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.