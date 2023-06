Jogadora e técnico de Passos são vítimas de racismo em São Lourenço

1156

Jogadora e técnico do time de basquete de Passos sofreu preconceito racial fora de casa (foto: Joju) O treinador e uma jogadora da equipe de Passos, Sudoeste de Minas, de basquete feminino, teriam sido vítimas de manifestação racista, no último fim de semana, durante os Jogos da Juventude (Joju) do Sul e Sudoeste de Minas.



Depois do início de uma disputa pela posse de bola entre a jogadora de Passos, de cor negra, e a adversária, de cor branca, ambas foram expulsas de quadra. Após a atleta passense ser expulsa, o técnico Danilo foi até o local para retirá-la do tumulto e, ao chegar ao banco de reservas, um torcedor que estava na arquibancada, dizendo-se marido da jogadora adversária, teria chamado a jogadora de "macaca".





Na confusão, o treinador passense também teria sido ofendido com termos racistas e palavrões.



Um boletim de ocorrência foi registrado após a rodada no posto da Polícia Militar de São Lourenço. Hoje (06/06), o presidente da Assesmig (Associação Esportiva dos Municípios do Sul e do Sudoeste de Minas Gerais), Amarino Anor Abreu, encaminhou uma correspondência a todos os secretários da região, em que diz que repudiou "os atos de injúria racial, cometidos neste final de semana em São Lourenço nas finais do Basquete Adulto.



Um boletim de ocorrência foi registrado após a rodada no posto da Polícia Militar de São Lourenço. Hoje (06/06), o presidente da Assesmig (Associação Esportiva dos Municípios do Sul e do Sudoeste de Minas Gerais), Amarino Anor Abreu, encaminhou uma correspondência a todos os secretários da região, em que diz que repudiou "os atos de injúria racial, cometidos neste final de semana em São Lourenço nas finais do Basquete Adulto.





"Quer seja contra raça, religião, gênero. O que ocorreu não pode acontecer. Tem acontecido com frequência no esporte, mas não podemos ser coniventes e nem tão pouco passivo", disse o Secretário Municipal de Esportes, Vicente Campeiz.





O prefeito Diego Oliveira pediu à Procuradoria Geral do Município que tome as medidas cabíveis ao caso.



De acordo com o advogado Rômulo Fraga, está sendo aguardado o memorando com as informações e dados que serão enviados pelo Secretário de Esportes para que se faça uma representação dirigida à Polícia Civil para instauração de inquérito e apuração dos delitos cometidos pelo ofensor.