TJMG faz acordo com Sigma Lithium para enfrentamento de violência doméstica

1156

Representantes do TJMG e da Sigma Lithium se reuniram em Belo Horizonte na última terça-feira (6/6) (foto: Sigma Lithium/Divulgação)



O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) firmou um acordo de cooperação mútua com a Sigma Lithium, indústria de produção de insumo tecnológico de lítio situada no Vale do Jequitinhonha, no Sudeste de Minas Gerais, em prol de prevenir e enfrentar a violência contra a mulher na região. A iniciativa traz a novidade de ser a primeira parceria privada do TJMG relacionada ao Programa Multidimensional de Atendimento na Violência Doméstica.





Com participação do Procurador Geral do Estado Dr. Jarbas Soares Júnior; o Corregedor-Geral de Justiça Des. Corrêa Júnior; a Defensora Pública-Geral de Justiça Raquel Costa Dias; o Secretário de Justiça Rogério Greco; o Advogado-Geral do Estado Sérgio Pessoa; o Coronel Carlos Henrique Guedes, representando o Governo do Estado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico; a CEO da Sigma Ana Cabral, dentre outras diversas autoridades e representantes do Grupo Mulheres do Brasil, a assinatura do acordo foi celebrada em Belo Horizonte na última terça-feira (6/6).









O Programa Multidimensional de Atendimento na Violência Doméstica visa o fim da violência contra a mulher e possui três campos de atuação: Acesso à Justiça, Emancipação das Mulheres e Ressignificação das Famílias.