Comunidade LGBTQIAP+ comemora o mês do orgulho na internet

Junho é um momento importante para reafirmar a luta LGBTQIAP+ (foto: Reprodução/Redes sociais) Junho foi escolhido como o Mês do Orgulho LGBTQIAP+ em referência à Revolta de Stonewall. Esse levante histórico marcou o início do movimento moderno pelos direitos LGBTQIAP+. Nas redes sociais, as pessoas comemoraram o início do mês ao subir a hashtag “Happy Pride Month”, "Feliz Mês do Orgulho”, em português.

Feliz mês do orgulho. Happy pride month!!!! pic.twitter.com/MsizsLp8AM %u2014 Gush (@guhhsin) June 1, 2023 Junho é o mês do orgulho LGBTQIAP+

Happy Pride Month %uD83C%uDFF3%uFE0F%u200D%uD83C%uDF08%uD83C%uDFF3%uFE0F%u200D%u26A7%uFE0F pic.twitter.com/AVx4lIJ5Cu %u2014 Heartstopper Moments BR %uD83C%uDF42 (@brheartstopper) June 1, 2023







Esse é um momento especial para celebrar a diversidade, lutar pelos direitos e honrar a história da comunidade LGBTQIAP+, afinal, é uma das mais violentadas em todo o mundo. O mês também estimula as pessoas a sentirem orgulho de quem são e de quem amam ao invés de se envergonhar, como aconteceu ao longo dos séculos.

Diferente do que muitos pensam, o mês do orgulho LGBTQIAP não é apenas um mês onde acontecem grandes eventos destinados a esta população, como as Paradas LGBTQIAP, mas também de lutar pelo direito de existir ou de ser visto, como é o caso de pessoas bissexuais, que muitas vezes acabam sendo invisibilizadas.





Dito isso, usuários do Twitter aproveitaram o momento para mostrar suas bandeiras, que não são, necessariamente, únicas.





“Sou cidadã desses dois países aqui, e vocês?”, brincou um perfil no Twitter ao mostrar duas das várias bandeiras dentro do movimento LGBTQIAP, que podem representar a orientação sexual, a identidade de gênero, a sexualidade ou a expressão de gênero da pessoa. Por se tratar de uma bandeira, a brincadeira sugere que a bandeira a qual representa a pessoa seja um país do qual ela é cidadã.

Sou cidadão desses dois países aqui e você? pic.twitter.com/1btlmVncQk %u2014 Entrapta Unofficial %u262D | #PRIDEMONTH (@UnEntrapta) June 1, 2023







Após essa publicação, vários perfis começaram a mostrar quais eram suas bandeiras, mostrando também o quão diversa e plural a comunidade é. Atualmente, existem várias letras que compõem a sigla, e por isso é utilizado o sinal do ‘mais’ ( ).

Sou cidadã desse país aqui e você?



HAPPY PRIDE MONTH https://t.co/WP08feWekq pic.twitter.com/AG6bLnJvWp %u2014 %uD835%uDE94%uD835%uDE8A%uD835%uDE91 %uD83E%uDD8A%uD83D%uDCD6 || (@peanutbutterkah) June 1, 2023







Apesar das dificuldades que essas pessoas encontram em não seguir padrões heteronormativos, os internautas demonstraram muito orgulho de quem são e o que representam dentro da sociedade.