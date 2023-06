Acesso de alunos pretos ao ensino médio está 10 anos atrás dos brancos

1156

No último ano analisado, os indicadores para estudantes pretos e pardos eram semelhantes aos de alunos brancos em 2012. Por outro lado, a pesquisa aponta uma redução na desigualdade entre os grupos ao longo da última década no Brasil. Apenas seis em cada dez jovens pretos de 19 anos concluíram o ensino médio no país, sendo que a taxa de conclusão duplicou nos últimos dez anos. Entretanto, o índice atual ainda é inferior ao de jovens brancos em 2012.

