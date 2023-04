USP abre edital para bolsas de pós-doutorado destinadas a pesquisadores negros

No total, serão ofertadas 50 vagas para os pesquisadores e pesquisadoras (foto: USP Imagens/Divulgação ) Pesquisadores negros de todo o Brasil poderão se inscrever para o Edital Bolsas de Pós-Doutorado da Universidade de São Paulo (USP). As inscrições poderão ser realizadas até 10 de maio, por meio de um formulário online. A bolsa tem duração de 12 meses — com a possibilidade de prorrogação pelo mesmo período — seu valor é de R$ 8.479,20 e serão ofertadas 50 vagas.





Os pesquisadores poderão se candidatar à bolsa caso possuam traços fenotípicos que os caracterizem como negros, de cor preta ou parda e tenham o título de doutorado com data de defesa anterior à data limite de submissão das candidaturas.





A seleção dos bolsistas será feita por meio da avaliação do Plano de Trabalho, mérito acadêmico, pela contribuição para o desenvolvimento da pesquisa e avanço do conhecimento em sua área, por análise curricular e experiência na área escolhida para desenvolvimento do projeto.





O bolsista, além dos R$ 8.479,20 mensais, receberá 10% do valor da bolsa, que será destinado ao pagamento de diárias e passagens aéreas, publicação de artigos, participação em eventos e compra de material de consumo para pesquisa.

O programa visa aumentar a diversificação racial e de gênero dos docentes da USP e de todas as universidades brasileiras.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.

